Afet İnan'ın kızından, annesinin kurduğu kütüphaneye ziyaret
ESKİŞEHİR (AA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'ın kızı Arı İnan, annesi tarafından 1967 yılında anneannesi Şehzane Uzmay adına Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kurulan kütüphaneye ziyarette bulundu.
Arı İnan ziyaretinde, kendisinin yazdığı "Enver Paşa'nın Özel Mektupları", "Tarihe Tanıklık Edenler", "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir ve İzmir Konuşmaları", "Düşünceleriyle Atatürk", "Son Osmanlı Afrika'sında Hayat" isimli kitaplarını kütüphaneye hediye etti.
İnan daha sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Belediye Başkanı Haydar Çorum, Emniyet Amiri Murat Öz, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Bilal Türkkan ve Kütüphane Müdürü Nilgün Kocabıyık ile birlikte anneannesi Şehzane Uzmay'ın kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.
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Afet İnan'ın kızından, annesinin kurduğu kütüphaneye ziyaret
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