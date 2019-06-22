Afgan aileyi yangından polis kurtardı
ANKARA (AA) – Ankara'da 6 kişilik Afgan aileyi, evlerindeki yangından polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ Atıfbey Mahallesi 783'üncü sokakta 2 katlı boş gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Altındağ Polis Merkez Amirliğindeki görevli polislere bildirdi.
Yükselen alevler elektrik tellerine oradan da çevredeki 2 gecekonduya sıçradı.
Evlerden birinde yaşayan 6 kişilik Afgan aile polis ve bir vatandaşın yardımıyla yangından son anda kurtarıldı.
Mahalle sakinleri de Afgan ailenin yaşadığı gecekondunun çatısındaki yangını kovalarla söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye itfaiye ekipleri, alevlerin sıçradığı diğer evlerde soğutma çalışması yaptı.
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Afgan aileyi yangından polis kurtardı
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