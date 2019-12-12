Afgan Muhammet Eyüp'ün hayali gerçek oldu
SİVAS (AA) – Afganistan'da teknik yönetmen olarak görev yapan Sivaslı Serkan Durmaz'ın Sivasspor formasını hediye etmesinin ardından takıma hayranlık duymaya başlayan 8 yaşındaki Muhammed Eyüp Türkmen'in hayali gerçeğe dönüştü.
Kentte yayın yapan bir televizyon kanalındaki spor programına bağlanan ve Sivasspor-Fenerbahçe karşılamasını statta izlemek istediğini söyleyen Muhammed Eyüp ile ailesi, Sivas Valiliğinin girişimi, Dışişleri Bakanlığının da desteğiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'den Sivas'a geldi.
Sivas Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Türkmen ailesini Valilik makamında konuk etti.
Vali Ayhan, burada konuşmasında Sivasspor sevgisinin sınırlar ötesine aşmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.
Muhammed Eyüp'ün çağrısına sessiz kalmak istemediklerini belirten Ayhan, "Sivas halkının da sevgisini kazanan minik yiğidomuz, valiliğimiz ve belediyemizin daveti üzerine Sivas’a geldi. Ailenin Türkiye’ye gelmesi noktasında Dışişleri Bakanlığımıza ve Büyükelçimize teşekkür ediyorum." dedi.
– "Kardeşliğin en güzel yansımalarından birine tanıklık ediyoruz"
Türkiye'nin Afganistan ile tarihi bir bağı olduğunu dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:
“İki ülke geçmişten bugüne kadar bir kardeşlik içerisinde. Bugün bu kardeşliğin en güzel yansımalarından birine tanıklık ediyoruz. Bir hafta boyunca ailemizi misafir edeceğiz, birlikte gezeceğiz ve hafta sonu da Sivasspor-Fenerbahçe maçını birlikte izleyeceğiz. İnşallah stadyumumuz da kapalı gişe olacak. Güzel bir galibiyetle Eyüp kardeşimizin gönlündeki Sivas aşkı daha da büyüyecek, memleketine güzel anılarla dönecek. Muhammed Eyüp'ün Sivas'a, Sivasspor'a olan aşkının farklı ülkelere yansıması da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ailenin hayatlarında Sivas sevgisi, Türkiye sevgisi hep var olacaktır."
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