Afganistanlı Şah Peray'ın en büyük hayali Türkiye'de çello konseri vermek
KABİL (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan ve imkansızlıklara rağmen çello tutkusundan vazgeçmeyen 18 yaşındaki Şah Peray, Türkiye'de konser vermek istiyor.
Peray, iki yaşındayken annesinin vefat etmesinin ardından babasının maddi imkansızlıkları nedeniyle Kabil'de bulunan bir yetimhanede büyüdü.
10 yaşında Kabil Müzik Okulu'na başlayan Şah Peray, Afganistan'a özgü bir müzik aletinin ardından çello çalmayı öğrendi. Çevresindekilerin kendisini eleştirmesine aldırış etmeden çello çalmaya devam eden Peray'ın en büyük hayali ise Türkiye'de konser vermek.
Şah Peray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziği çok sevdiğini söyledi.
Yaklaşık 8 yıldır çeşitli müzik aletlerinin yanı sıra çello çaldığını dile getiren Peray, şöyle konuştu:
"Çello çalmadan önce başka bir müzik aleti çalıyordum. Çellonun sesini ise ilk kez bir televizyon programında duydum. Sesi çok güzeldi ve çok hoşuma gitti. Daha sonra 'neden ben de çello çalmayayım' dedim ve öğrenmeye başladım. Afganistan'da kızların pek çello çalmadığını gördüm. Biraz da o yüzden çalmak istedim. En büyük hedefim dünyada en iyi çello çalan kişi olmak. En büyük hayalim ise Türkiye'de çello çalmak ve büyük bir konser vermek."
– "Eğitim hayatıma Türkiye'de devam etmek istiyorum"
Peray, Afganistan'da kızların müzik aleti çalmasına sıcak bakılmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Çello çaldığımda veya sesini duyduğumda kendimi başka bir dünyada gibi hissediyorum. Savaştan, kötülükten her şeyden uzakta cennet gibi bir yerde olduğumu hissediyorum. Müziğe meraklı olan herkese yalnızca çello değil herhangi bir müzik aleti çalmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah nasip olursa eğitim hayatıma Türkiye'de devam etmek istiyorum. Bu yüzden de Türkçe öğrenmeye başladım."
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