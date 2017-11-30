Afrin sınırına askeri sevkıyat
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’te sınıra askeri sevkıyat sürerken, Fırat Kalkanı Harekatı’nın üssü olan Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısı M114 ile mühimmat taşıyan araçlar kente ulaştı. Fırtına obüsler ve askeri malzemeler, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerinin de sınıra konuşlandırıldığı bildirildi. Sınıra askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkıyatların arttığı bildirildi.
Mehmet Ali Dağ
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