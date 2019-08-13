Afyonkarahisar'da “acemi kasap” sayısı 759'a ulaştı
AFYONKARAHİSAR (AA) – Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 759 acemi kasap, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde, kurban kesimi sırasında, kesici alet veya hayvan darbeleriyle yaralanan 759 kişi, hastanelerin acil servislerine müracaat etti.
İlk müdahalelerinin ardından tedavileri tamamlanan yaralılar, kısa sürede taburcu edildi.
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