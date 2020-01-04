Ağız-diş sağlığı sektörü İstanbul'da buluşacak
İSTANBUL(AA) – Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı alanında bölgenin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan İDEX – Uluslararası İstanbul Ağız- Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı, 9 – 12 Nisan 2020'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 17’nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliği ile düzenlenen fuar, bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma niteliğini taşıyor. Fuarı Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya, Rusya ve BDT ülkeleri, Uzakdoğu, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya ülkelerinden 30 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.
-Global ticarete 150 milyon dolarlık katkı sağlanacak
Brezilya, Kore, Çin, Pakistan ve Tayvan’ın milli katılım göstereceği fuara Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya, Macaristan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den firmalar katılacak. Fuarda ayrıca 14 ülkeden 1000’i aşkın markanın ürünleri görücüye çıkarılacak. 35 bin metrekarelik alanda ortodontiden implanta, görüntüleme cihazlarından dental ekipmanlara, dental cement ve cad/cam’a kadar dental sektörünün son teknoloji ürünlerinin tanıtılacağı fuar, aynı zamanda 80 ülkeden profesyonel alıcıya da ev sahipliği yapacak. Fuarda dünyanın dört bir yanından gelecek olan profesyonel alıcıların 150 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi yaratması hedefleniyor.
Uluslararası katılımcı firmalar ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi duyduğu fuar kapsamında ayrıca, sektöre yönelik gelişmelerin paylaşılacağı uluslararası sempozyum ve çalıştaylar da düzenlenecek. Alanında uzman uluslararası konuşmacıların katılacağı etkinliklerde diş hekimleri, diş teknisyenleri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, diş hekimliği endüstrisine yönelik yenilikleri tartışacak ve sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacaklar.
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