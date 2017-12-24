Ağrı’da 2 çocuk zehirlendi

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa (11) ve Muhammet Uzun (9) kardeşler mahallede bulunan bir marketten kek ve meyve suyu alıp yedikten sonra evlerine geldi. Evde bir süre oturan 2 kardeşte kısa bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı başladı. Evde fenalaşarak bir süre kusan kardeşler, anneleri tarafından Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.