Ağrı’da akaryakıt istasyonunda soğuk havaya battaniyeli çözüm
Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı’da günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle kentte dere ve nehirler dondu. Soğuk hava nedeniyle yaşam durma noktasına gelirken, petrol istasyonunda çalışan pompacılar geceleri hava sıcaklığının eksi 25 derecelerin üzerinde seyretmesi nedeniyle akaryakıtların donmaması ve elektronik cihazların bozulmaması için evlerinden getirdikleri battaniyelerle pompa ve elektronik cihazları sarıyorlar. Pompacılar, battaniyelerle pompa ve elektronik cihazlarını 24 saat dondurucu soğuklardan koruyorlar. Öte yandan araçlarını yol kenarları ve otoparklara park eden sürücüler ise, araçların motor ve camlarının donmaması için üzerlerini battaniye, kilim, halı ve kartonlarla kapattılar.
‘Cihazlarımızı Mart ayına kadar battaniyelerle koruyacağız’
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan pompacı Dinçer Oğlu, geçmiş yıllarda pompaların donduğunu ve elektronik cihazların soğuk hava nedeniyle bozulduğunu bu nedenle bu sene battaniyelerle önlem aldıklarını söyledi. Geceleri havaların daha çok soğuk olduğuna dikkat çeken Oğlu, “Geceleri hava sıcaklığı sıfırın adlında eksi 25-30 dereceyi buluyor. Bu yüzden cihazlarımız donuyor. Cihazlarımızı Mart ayına kadar battaniyelerle koruyacağız. Tüm pompa ve cihazlarımızı battaniyelerle kaplıyoruz, çoğu zaman sabahleyin baktığımızda battaniyeleri donmuş bir şekilde buluyoruz” dedi.
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