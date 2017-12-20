Ağrı’da kar yağışı etkili oluyor

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, park halinde bulunan araçların üzeri karla kaplandı. Vatandaşlar, beyaza bürünen cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Lapa lapa yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandalar ise kahvehanelere ve iş yerlerine giderek karın durmasını bekledi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Son 2 haftadır havanın çok soğuk olduğunu dile getiren vatandaşlar ise kar yağışının ardından havanın yumuşadığını söyledi. Vatandaşlar, çatılarda biriken karın tehlike oluşturduğunu belirtti.