Ağrılı öğrencilerden ABD’ye koreografili tepki

ABD Başkanı Trump’ın Tel Aviv’de yer alan ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencileri soğuk havaya aldırış etmeden Kudüs için tek yürek oldu. Okul bahçesinde bir araya gelen onlarca öğrenci ‘Kudüs Bizimdir’ koreografisi ile birlikte Türk bayrağı eşliğinde tepkilerini dile getirdi. Okul çevresinde bulunan çok sayıda vatandaş öğrencilerin koreografisi karşısında duygu dolu anlar yaşayarak uzun süre öğrencileri alkışladılar. Oldukça başarılı olan koreografi sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede binlerce beğeni aldı.

