AGÜ'de uluslararası konferans
KAYSERİ (AA) – Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen "Connect for Creativity" projesinin ikinci uluslararası konferansı, "Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol" başlığıyla, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) başladı.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, British Council tarafından yürütülen, Türkiye'den Atölye İstanbul, AGÜ, Yunanistan'dan Bios ve Sırbistan'dan Nova Iskra iş birliğiyle düzenlenen konferansa aralarında Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan'ın da bulunduğu 16 ülke ve 35 şehirden önemli konuşmacılar katıldı.
Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışı töreninde konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, günümüzde üniversitelerin ve yüksek öğretim kurumlarının sadece bilgiyi paylaşma veya aktarma yeri değil aynı zamanda üretilen yeni bilgileri toplumun yararına kullandıkları bir ortam yaratma yeri olduğunu ifade etti.
Bu sempozyuma 50'den fazla ülkeden, üniversitelerden, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çok sayıda katılımcının geldiğini ve bu katılımcıları üniversite öğrencileriyle bir araya getirdiklerini anlatan Sabuncuoğlu, British Council önderliğinde başlatılan ve yürütülen bu projenin, yaratıcı endüstrilerin temelini atmak için birçok yararlı ve uygulanabilir fikir üreteceğine inandığını kaydetti.
British Council adına konuşan Wider Europe Bölgesel Sanat Direktörü Claire De Braekeleer ise Connect for Creativity Projesi’nin Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen, kültürler arası diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortağı olduğu bir proje olduğunu ifade etti.
Yunus Emre Enstitüsü’nden Nurullah Yavaş da konuşmasında, farklı kurumlar ile kültürlerarası diyalogun gelişerek insanların daha fazla empati kurması ve ön yargısız bir şekilde birbirini tanımaya çalışması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından, proje kapsamında British Council’ın Cardiff Üniversitesi yaratıcı ekonomi ekibine yaptırdığı, "Yaratıcı platformların kültürler arası diyaloğu geliştirmede oynadığı rol" konulu araştırmanın sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Araştırma sonuçlarını, Cardiff Üniversitesi'nden Yaratıcı Ekonomi Direktörü Sara Pepper ve aynı üniversiteden etki analisti Marlen Komorowski paylaştı.
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AGÜ'de uluslararası konferans
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