“Ahi esnafı”na üstün hizmet belgeleri verildi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik geleneklerine uygun olarak faaliyet gösteren esnaf temsilcilerine üstün hizmet belgeleri verildi.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının üyeleri, Ahilik geleneklerine uygun hareket etme, hukuka, ahlak kurallarına uyma, vatandaşlarla ilişkide dürüstlüğe riayet etme, disiplin ve hukuk kurallarına uyma gibi kriterlerle değerlendirildi.
Yapılan araştırmada, bu kriterler doğrultusunda her meslek odasından bir esnaf olmak üzere, 12 iş yeri sahibi belirlendi.
Kent merkezindeki bir tesiste düzenlenen programda, 12 esnaf temsilcisine üstün hizmet belgeleri takdim edildi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların hem Ahilik değerlerini yaşantılarına yansıtacaklarına hem de gelecek nesillere aktarılmasında gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını belirtti.
Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik teşkilatının akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleriyle başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere Anadolu insanını çalışmaya, üretmeye, helal kazanca yönelttiğini vurgulayan Akın, şunları söyledi:
"Kırşehir'in en önemli değerlerinden biri de Ahi Evran Veli'nin mimarı olduğu Ahiliktir. Ahilik, bütün insanlığın ortak değerleri olduğuna inandığımız doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, paylaşmak, birlik ve beraberlik demektir. Bu değerler sadece bize has değil, aslında bütün insanlığın ortak değerleridir. Bu değerlerimizi tüm insanlığa yaşatmak ve insanlığın hizmetine sunmak amacıyla her yıl Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenmektedir. Bu yıl da gerçekten Kırşehir'e ve Ahiliğe yakışır önemli etkinlikleri barındıran organizasyonlar yapıyoruz."
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de kentte Ahilik prensiplerinin uygulanması ve geleceğe aktarılması için gayret gösterildiğini kaydetti.
Kırşehir'deki 11 meslek odasından 12 farklı esnaf ve sanatkarın üstün hizmet belgesi aldığını anlatan Öztürk, bu uygulamanın Ahilik kurallarının yaygınlaştırılması için bir teşvik olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından 12 esnaf ve sanatkara üstün hizmet belgesi Vali Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
-
Otizmli Çınar “hayatın dengesini” sporla buldu
-
3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi
-
Türk öğrenciler küresel iklim grevine hazırlanıyor
-
Sümeyye Boyacı'ya okulunda sürpriz karşılama
-
“Alzheimer’dan kaynaklı ölümler yüzde 123 arttı”
-
Şarkışla'da İlköğretim Haftası kutlamaları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.