Ahilik Haftası hazırlıkları görüşüldü

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik Haftası'nı Kırşehir'e yakışır şekilde coşkuyla kutlayacaklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 32. Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde Vali İbrahim Akın başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Akın, Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olduğunu, kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte Ahiliği kutlayacaklarını aktardı.

Ahi şehri Kırşehir'e yakışır bir şekilde program hazırlandığını vurgulayan Akın, "16-22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası etkinliklerini gözden geçirerek, son değerlendirmelerimizi yaptık. Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmalarımızı tamamladık. Kırşehir, Ahilik Haftası kutlamalarına hazırdır. İlimizin en önemli etkinliklerinden biri olan Ahilik Haftası kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, paydaş kurumlar ile Ahilik Haftası etkinlikleri değerlendirilerek son planlamalar ele alındı.