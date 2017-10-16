Ahmet Şimşirgil Cumhurbaşkanı’na seslendi: ‘Lütfen konuya el atın’

Prof. Dr. Şimşirgil’in gündeme getirdiği eski Büyükçekmece Başsavcısı Orhan Kapıcı’nın ‘Kumar baronlarını hapse attırdığı için sürüldüğü” iddiası hakkında yazısını değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, ”Kapıcı’nın telefonuna ulaştım ve sabahleyin telefonla konuştum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşamadığından dolayı kırgındı. Kendisi de yapılan yer değiştirmenin haysiyet suikasti kanaatindeydi oysa bu konuyu telefonda değil de yüz yüze konuşmak istediğini belirtti. Kumar mafyasını bürokratik kademelerde koruyan kollayan birileri olabilir. Kapıcı, galiba yapılan iddia çetelerine yapılan operasyonlarda kedinin kuyruğuna basmış. Eski Büyükçekmece Başsavcısı Kapıcı’nın Ankara’ya düz savcı olarak atanmasının sebebi bu ise olay gerçekte fazla vahim durumdadır. Ben böyle bir duruma itimat etmek ve dikkate almak bile istemiyorum” diye konuştu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Minik ise, laf konusu yer değiştirme için, ”Bir Cumhuriyet Başsavcısı’nın ‘Kumar ve Bahis çetesini çökertti’ diyerek birileri tarafından başsavcılıktan alınıp düz savcı yapıldıktan daha sonra Yargıtay’a gönderilmesi tam bir skandaldır. Bana Kalırsa, Orhan Bey’i hiç görmedim ve tanımıyorum lakin inşallah gerçek ortaya çıkar. FETÖ’yle çaba 15 bin egemen ve savcı vardı, bunların 5 bini FETÖ’cüydü. Kalan 10 bin savcı ve hakimden FETÖ’yle uğraş için adam bulunamazken bir avuç savcı etken kelle koltukta gezdi. Bunlardan biri de Orhan Bey’dir. Bunu biliyoruz ve şahidiz bununda altını çizmek lazım. On bin savcıdan belkide %95’i de pak olabilirdi fakat FETÖ’yle uğraş ise hevesli değillerdi” ifadelerini kullandı.

İşte Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in ‘Yargı ağacın tepesinde’ başlıklı yazısının o bölümü;

Sayın Cumhurbaşkanımız bu insanlar ve memleket için günde asgari 15-16 saat çalışmaktadır. hiç olmazsa hak dağıtanlar böylesine mucizevi bir dönemde sekiz saat değil on altı saat çalışarak bu mağduriyetlerin önüne geçmek zorundadırlar. Aksi hâlde 2019 faturası zorunlu olacaktır. Adalet dağıtanlar bu alıştırma saatlerini kabul etmiyorlarsa bu görevler kabul edenlere verilmelidir. FETÖ’ye ne acilen ne de 17-25 Aralık öncesi hiç kanmamış aldanmamış namuslu doğru binlerce hâkim ve savcımız vardır. Aldanmışların koltuklarına aldanmamışlar atandığında bu problem çözülecektir.

17-25 Aralık döneminde dört gün adliyede yatan, Devletine ve Devlet Başkanına sahip meydana çıkan, bahis ve kumar baronunu tutuklatan bir Başsavcının son kararnamede neden tayini çıkarılmıştır, bu açıklanmalıdır. Haysiyet suikastı yapılmamalıdır. 17-25 Aralık kahramanlarına sahip çıkılmalıdır.

FETÖ yapılanmasıyla anılan büyük şirket ve holding sahipleri, bazı kademelerle yakın ilişki içinde olan avukatlar kadar himaye edilerek kurtulmamalıdır. Yargı, zengine de, fakire de tecelli etmelidir. Bu Nedenle yeni Kavurmacı vakıalarının da önü dargın olur. AK Parti kalkınma konusunda halkın takdirini kazandığı gibi yargı konusunda da zirveye çıkacaktır. Varlıklı-yoksul ayrımının olmadığı, avukatların peşine düşüp takip ettikleri özel işler nedeniyle Başsavcı, Duruşma Başkanı ataması yaptırmadıkları, hızlı ve etkin yargılamaların yapıldığı, FETÖ bataklığına hiç bulaşmamış, çoluk çocuğunu FETÖ okullarında hiç okutmayan kimselerin işbaşına geldiği, kaset kurulum ve şantaj işlerine bulaşmamış, aldanmamış ve aldatmamış kadrolar 2019 yılına dek bu etkili mücadeleyi yapmalıdırlar.