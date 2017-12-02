AIDS’e karşı farkındalık
Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü yapan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aslan, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikle, hastalığa karşı farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek sözü konuşmacılara bıraktı.
“Farkındalık, en iyi korunmaktır”
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Türten Kaymaz, HIV virüsünün açılımını “İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü”, AIDS’in açılımını ise “Kazanılmış İnsan Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” şeklinde açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl için temayı “Sağlık Hakkı” olarak belirlediğini söyleyen Kaymaz, AIDS’in Türkiye ve dünyadaki başlangıcı ve yayılmasıyla ilgili bilgiler verdi. Dr. Kaymaz, dünyada 36,7 milyon insanın HIV virüsü taşıdığına ve bu insanlardan yüzde 30’unun bu hastalığı taşıdıklarının farkında olmadığına dikkat çekti. Dünyada her gün 5 bin 700 insanın HIV kaptığını belirten Dr. Tuğçe Türten Kaymaz, “Farkındalık, en iyi korunmaktır” sözüyle sunumunu sonlandırdı.
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aslan ise, “HIV Patogenezisi, Tanısı ve Algoritması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. HIV virüsünün HIV-1 ve HIV-2 olmak üzere iki tipi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, HIV’in yapısı, yaşam döngüsündeki evreleri, üreme özellikleri ve tanısı hakkında önemli bilgiler paylaştı.
“2-8 hafta içinde tedaviye başlanması çok önemli“
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevin İnce, HIV’in vücutta zamanla AIDS’e dönüştüğünü dile getirdi. 2-8 hafta içinde tedaviye başlanmasının çok önemli olacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. İnce, tedavi ilaçlarının geliştiğini belirterek, artık avuç dolusu ilaçlar yerine tedavide tek ilaçların kullanıldığını sözlerine ekledi. Tedaviye kombinasyon şeklinde başlanması ve kişiye özel seçimler yapılması gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Nevin İnce, HIV’de klinik tablolar, tedavi yaklaşımları ve son yeniliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Özlem Altınbaş Akkaş, “HIV/AIDS’in Bulaşma Yolları ve Korunma” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Hastalığın en çok cinsel ilişki yoluyla bulaştığına dikkat çeken Akkaş, kan yolu ile bulaşabilen virüsün anneden bebeğe de geçtiğini dile getirerek virüsün; dokunma, tokalaşma, sarılma, aynı havayı soluma, gözyaşı, ter ve tükürük ile bulaşmadığının da altını çizdi.
Programın son konuşmacısı Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Şerife Yılmaz Gören ise “HIV ve Etik” başlıklı bir sunum yaptı. AIDS’li olsun olmasın bütün hastalara adaletle davranılması gerektiğini ifade eden Şerife Yılmaz Gören, sağlığın herkesin hakkı olduğunu belirtti. AIDS konusunda da eğitimin önemini vurgulayan Gören, eğitimle etik ihlallerinin en aza indirilebileceğini dillendirdi. Konuyla ilgili vaka örnekleri de paylaşan Şerife Yılmaz Gören, AIDS’li hastayı tedavi etmeyi reddetmenin meslek etiğine ters düştüğünü ifade etti.
Soru-cevap şeklinde devam eden AIDS Günü etkinliği, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.
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