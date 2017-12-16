Aile Bakanlığından ‘Gazilere 2 bin TL maaş’ başlıklı habere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan “Gazilere 2 bin TL maaş” başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, “Söz konusu haberlerde, 15 Temmuz Gazilerimizin tamamına maaş ödendiği; ayrıca bu gazilerimize Terörle Mücadele Gazilerimizden daha yüksek ödeme yapıldığı algısı oluşturulmaktadır. Oysa her iki iddia da doğru değildir. Terörle mücadelede yaralanan ve malullüğü söz konusu olmayan kişilere aylık bağlanmadığı gibi, 15 Temmuz’da yaralanan ve malullüğü bulunmayan vatandaşlarımıza da aylık bağlanmamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan son verilere göre, 2 bin 723 15 Temmuz Gazisinden sadece 258’ine maaş ödenmektedir. 15 Temmuz Gazilerimize maaş bağlanması işleminde, “Gazilerin yaralanma durumlarına göre, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ve 1053 sayılı Nizamname’ deki dereceler çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her malulün değerlendirilmesinin” sonuçları esas alınmaktadır.

Gazilik maaşı bağlanan 95 gazinin bulunduğu belirtilerek, “Yukarıdaki düzenlemeler göre, 15 Temmuz Gazi’sine maaş bağlanabilmesi için, 667 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede, Gazilerimizin, maluliyet derecelerine göre yüzde 60 ve üzeri engelli olması gerekir. Bu kapsamda gazilik maaşı bağlanan 95 gazi bulunmaktadır. Bu gazilerin maaşı da sabit olmayıp, 1 ila 6 arasındaki maluliyet derecelerine göre değişmektedir. Ödenen aylık tutarı, en düşük 2 bin 687 TL, en yüksek 3 bin 805 TL’dir. 684 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede de, Gazilerimizin 1053 Sayılı Nizamnameye göre derece tespitinin yapılması gerekir. Buna örnek olarak, ‘sağ veya sol elinin bazı parmaklarının yokluğu’ bulunan bir Gazimiz bu kapsamdadır. Bu kapsamda gazilik maaşı bağlanan 163 gazi bulunmaktadır. Bu gazilerin maaşı da sabit olmayıp, 4 ila 6 arasında değişen maluliyet derecelerine göre değişmektedir. Ödenen aylık tutarı en düşük bin 505,10 TL ile en yüksek 2 bin 298,70 TL’dir. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, toplam 2 bin 723 gazimizden 2 bin 465’ine ilgili malullük dereceleri bulunmadığından herhangi bir biçimde maaş bağlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ayrıca yine bazı haberlerde yer alan 15 Temmuz gazisine ödenen maaşın terör gazisine ödenen maaştan daha yüksek olduğu iddiası da gerçeği yansımamakta, Gazilerimizin maaşının belirlenmesinde esas alınan maluliyet dereceleri için 1053 sayılı Nizamname esas alınmaktadır. Dolayısıyla bir gazimizin maaşının belirlenmesinde dikkate alınan tek unsur maluliyet derecesidir. Nitekim terörle mücadele ederken yaralanan ve malullük derecesi aynı olan bir er veya erbaşın maaşı ile 15 Temmuz’da yaralanan sivil statüsündeki Gazinin maaşı arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Aynı şekilde 15 Temmuz’da yaralanan bir polisimiz ile Nusaybin’de terörle mücadele ederken yaralanan bir polisimizin malullük derecesi aynı ise her iki polisimize de aynı maaş tutarı ödenmektedir.”

