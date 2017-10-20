Aile boyu aynı üniversiteden mezun oldular

Bilecik Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi Programa bölümüne 1989 yılında giriş yapan Efkar Çatır ile aynı sene aynı okulda Seramik Bölümü antre yapan Sebahat Çil, Bilecik’te tanışırlar. 1991 yılında okullardan mezun olan ikili evlenirler. Yıllar sonradan kızları Handan Çatır da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazandı ve bu sene okuldan mezun oldu.

Anne ve basının tanıştığı okuldan mezun olan Handan Çatır, Çatır ailesi olarak komple bu üniversiten mezun olduklarını söyledi.

Efkar ve Sebahat Çatır ise; yıllar sonra tanıştıkları Bilecik’e bitmiş gelmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Cem Kaan Toka

