AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
ANKARA (AA) – AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, Kızılcahamam ilçesindeki otele gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e giriş yapıyor.
"Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti" temasıyla düzenlenecek toplantı dolayısıyla otel çevresinde kontrol noktaları oluşturulurken güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor.
Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek ve son gün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.
Basına kapalı bölümlerde yarın AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumun ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun birer sunumu olacak. Pazar günü de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda konuşma yapacak.
Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.
Bu arada, kampın yapılacağı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere "Türkiye'nin değil, dünyanın lideri Recep Tayyip Erdoğan", "Sayın Cumhurbaşkanımız Şehitler ve Kahramanlar Diyarına Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.
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