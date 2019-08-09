AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız'ın ilçe ziyaretleri
ANKARA (AA) – AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk ilçesine ziyarette bulundu.
İlk olarak Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Yıldız, ilçenin durumu ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yıldız, Demirbaş'a öncesinde olduğu gibi bundan sonrası da ilçeye gelecek yatırımlar konusunda desteğinin süreceğini söyledi.
Milletvekili Yıldız ve Belediye Başkanı Demirbaş, daha sonra Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden ve bayramlaşan Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Beraberindekilerle ilçede esnaf ziyaretinde de bulunan Yıldız, "Elimizden geldiğince sizlerin istek, talep ve sorunlarınızı çözmek için var gücümüzle çalışmaya her zamanki gibi hazırız." ifadesini kullandı.
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AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız'ın ilçe ziyaretleri
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