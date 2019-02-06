Ak Parti Çumra Belediye Başkan Adayı Halit OFLAZ: “01 NİSAN SABAHININ DOĞUŞUNUN ÇUMRA’MIZA HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM”

Ak Parti’nin Çumra Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz basın bildirisi yayınladı.

Oflaz bildirisinde; Kıymetli hemşerilerim. 31 mart 2019 a gün gün yaklaşırken sizlere hizmet etme aşkı ve heyecanı artarak bizleri kapsamaktadır. Sizlerin hizmetkarı olmak için çıktığımız bu kutlu yolda yaptığımız seçim çalışmalarının ötesinde bizleri kendinizden biri olarak kabul ettiğinizi ve sımsıcak sohbetlerle ağırladığınızı Çumra’mızın sorunlarına ne kadar hakim olduğunuzu göstermenizden dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Önce Millet Önce Memleket düsturu ile hareket ettiğimizin her kes tarafından kabul görmesinin yanı sıra gönüllerinize girme gayretimizde ise bizlere o güzel hissiyatlarla dolu yüreğinizi açtığınızı bilmekten dolayıda hassaten tüm hemşerilerime müteşekkirim. 7/ 24 hizmet anlayışını tüm birimlerimize ve çalışmalarımıza uygulamayı hedef koyduğumuz bu dönemde rabbim bizleri özellikle sizlere ve bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a huzuru mahşerde ise kendisine mahcup ettirmesin.

Amel defterimizin açıklığına sebep olacak hizmetleri bizlere de yapmayı nasip eylesin. Hz Mevlana derki ‘’ aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’ bizler aynı duygu içinde hasbi hane gayretle çalmadık kapı girmedik gönül, dokunmadık yürek sıkmadık el bırakmamak adına gerek bu süreçte gerekse devamında yolumuz ve yüreğimizin bir yerde kesişeceği inancı ile çaba sarf ediyoruz. Konya büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY beyin sizleri en kısa zamanda ziyaret edeceğini ve sizlerle kucaklaşacağını programı dahilinde Çumralı hemşerilerimiz ile bir araya geleceği müjdesini de vermek istiyorum SKM çalışmaları ve programlarının uymasına kadar sizlere yürekten selamlarını iletme görevi de şahsıma verildiğinden emaneti Çumra’mızın değerli basın kuruluşları vesilesi ile iletmek bana nasip olmuştur. Sizleri en kısa zamanda faaliyete geçecek olan SKM mizde de ağırlayıp çay ikram etme arzusunda olduğumuzu bilmenizi ister 01 Nisan Sabahının doğuşunun Çumra’mıza hayırlar getirmesini diliyorum”dedi.

M.SARIKULAK