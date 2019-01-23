Ak Parti Çumra Belediye Başkan Adayı Halit OFLAZ: “ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET DİYEREK ÇUMRA’MIZ İÇİN TEVAZU, SAMİMİYET, GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”
Ak Parti’nin Çumra Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz basın bildirisi yayınladı.
Oflaz bildirisinde; “Kıymetli hemşerilerimiz, Güzel Çumra’mızı daha ilerilere taşımak için 12 Kasım da başvurusunda bulunduğumuz Adaylık sureci sizlere hizmet etme yolunda Hayırlı bir netice ile sonuçlandı. Bu süreçte bizlere desteğini ve duasını esirgemeyen tüm hemşerilerimize ve sevenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.
Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de buyurduğu üzere gönül belediyeciliği yapmak için yola çıkıyoruz. Hükümetimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve Çumra Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oğuz’un Çumra’mıza yaptıkları yatırım ve hizmetlerin varlığının yanı sıra bizlerde Çumra’mızı çok daha ötelere taşıma gayreti içerisinde olacağız.
Ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak daha ilerilere taşımak için kurulan Cumhur İttifakı şemsiyesi altında gidilen bu seçim de asıl olunan birlik beraberlik ve dayanışmamıza fitne ve fesadın sokulmaması noktasında hassasiyet gösterilmesini hemşerilerimden bekliyorum.
Şu noktada Çumra’mız adına çok sevinçliyim üstad Necip Fazıl’ın ‘BEN VARIM’ diyen bir gençlik düsturundan yola çıkarak elini taşın altına koymaya namzet cumhur ittifakı adaylarımızın çokluğu ile sevinmenin haklı gururunu yaşamaktayım.
Bu süreçte tüm aday adaylarımızın Çumra için projelerini dinleyip hayata geçirilmesi noktasında el birliği yapacağımızın ötesinde her atılacak adımda Teşkilatlar nezdinde istişarelerde bulunup Çumra’mızın kazanması için her türlü fikri ciddiye alacağımızın bilinmesi en büyük arzumuz.
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin bu ittifakı kurmakta ne kadar haklı olduklarını göstermek için meselenin kazanmak değil Cumhur İttifakının rekora koşmasını sağlamak olduğunun bilinci ile 31 mart seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyor.
ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET diyerek Çumra’mız için Tevazu, Samimiyet, Gayretle çalışacağız.” dedi. D.DOĞAN
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Ak Parti Çumra Belediye Başkan Adayı Halit OFLAZ: “ÖNCE MİLLET ÖNCE MEMLEKET DİYEREK ÇUMRA’MIZ İÇİN TEVAZU, SAMİMİYET, GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”
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