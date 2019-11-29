AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: “Dayanışmadan bereket ve rahmet doğar”
KAYSERİ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ne zamanki kol kola girer, dayanışma içinde olursak bundan bereket ve rahmet doğar." dedi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ziyareti, belediye faaliyetlerini müzakere etmek, kentte yapılan işlerin istişaresini yapmak ve üzerlerine düşeni görüşmek amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.
Şehircilik ve belediyecilik konusunda Kayseri'nin en iyi örneklerin başında yer aldığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Her alanda güzel atılımların yapıldığı bir şehirdeyiz. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum. Bakanlığım ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığım döneminde Türkiye'de gitmediğim şehir kalmadı. O şehirlerle Kayseri'yi karşılaştırdığımızda Kayseri farkını mutlaka görüyoruz. Bu işin sırrı samimiyet, gayret ve iyi niyettir. Bir taraftan da birlikteliktir. Tek taştan duvar olmaz. Ne zamanki kol kola girer, dayanışma içinde olursak bundan bereket ve rahmet doğar. İnşallah bundan sonra da bu birlikteliği devam ettiririz."
Büyükkılıç da şehirdeki belediyecilik ve birlikte olma kültürünün bereketi de beraberinde getirdiğini ifade etti.
Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de hazır bulundu.
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