AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk:“BİZİM KOMİSYONUMUZDA PARTİLERİMİZ FARKLI PAYDAMIZ ORTAK, HEDEFİMİZ TARIM SEKTÖRÜNE EL BİRLİĞİ İLE KATKI YAPMAK”

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Karaman ve Konya'da 2 günlük bir program gerçekleştirdi. AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk'un ev sahipliği yaptığı program çerçevesinde Komisyon Üyesi Milletvekilleri Karaman temasları kapsamında sektör temsilcileri ile bir araya gelirken özel bir işletmeye ait elma bahçesini de ziyaret etti. Komisyon Üyeleri, programın Konya bölümünde de Konya Şeker'e ait Çumra ve Meram Kampüsünde ki Üretim Tesislerinde incelemelerde bulunarak Konya Şeker'in kurduğu tarımsal üretimi arttırmayı amaçlayan organizasyon ve gerçekleştirilen sanayi yapılanmasının tarımsal üretime etkisi hakkında detaylı bilgi aldılar. Komisyon Üyesi Milletvekilleri programın sonunda Mevlana Müzesi'ni de ziyaret ettiler. KOMİSYON ÜYELERİ, TEMASLARINA KARAMAN'DAN BAŞLADI AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un ev sahipliği yaptığı program çerçevesinde TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Milletvekillerini Karaman ve Konya'ya 2 günlük ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Konuk ve komisyon üyelerinin iki günlük programı, Karaman'dan başladı. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Karaman İl Koordinatörlüğünde tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki toplantıda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk “bugün bu salonda Karaman’ın geleceğinin inşasında katkısı olabilecek herkes, komisyonumuzun ziyareti vesilesiyle bir araya geldi. İnşallah bu toplantı Karaman’ın kalkınmasına, büyümesine ve sanayi ile ticaretteki payını arttırma iddiasını daha da güçlendirmesine katkı verecek. Ümit ediyorum ki bu ziyaret, hem Karaman için yeni ufukların açılmasına, hem de Komisyonumuzun ziyaretinin bir sonucu olarak da Karaman’daki tarım ve gıda sanayinde büyüme arzusunun ve Karaman’ın Türkiye’ye sunabileceği sanayi ve ticaret tecrübesinin Ankara’da, yani devletin merkezinde ses getirmesine, bu büyük tecrübenin tüm Türkiye’ye yayılmasına vesile olur. Komisyon üyelerimizin alanlarındaki birikimlerini biliyoruz. Kendilerinin direkt üreticiyle buluşmalarının, bu karşılıklı iletişimin Türkiye Büyük Millet Meclisinde de sonuçları olacağı düşüncesindeyim. Bizim burada ortak paydamız tarımdır. Biz Tarım Komisyonu olarak siyasi kimliklerimizi, farklılıklarımızı bir kenara bıraktık ve ortak paydamız olan tarım konusunda yapabileceklerimize odaklandık. Siyasi fikirlerimiz, aidiyetlerimiz bizim zenginliklerimizdir, biz Komisyon olarak farklı görüşlerden, farklı bakış açıları çıkarmaya ve sektörün daha iyi yerlere, daha rekabetçi bir yapıya gelmesine katkı sağlamaya gayret ediyoruz” dedi. Karaman’ın üretimde önemli bir kent olduğunu, özellikle tarımsal ürünlerin sanayi ürünü haline dönüştürülmesinde önemli bir yol alındığını ifade eden Recep Konuk, bölgede hızlı trenle yük taşımacılığının hizmete girmesiyle üretimin daha da artacağını dile getirerek “ürünler limanla buluşacak ve bu da zamanla maliyeti düşürecek. Serbest Bölge’nin faaliyete geçmesi ve lojistik merkezi, Karaman’ın dünya ülkeleriyle rekabet etme şansını ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı. KARAMAN, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR MODEL AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, konuşmasına şöyle devam etti; “Karaman, Türkiye için önemli bir modeldir. Nicel olarak, yani sayısal olarak bakarsanız Karaman 245.610 nüfusu, 8.869 kilometrekarelik yüz ölçümü, 346 bin hektarlık tarım arazisi ile Türkiye’de mütevazı bir ildir. “Kimin için böyledir? Dışardan bakanlar için. Karaman’dan Ereğli’ye, Anamur’a, Mersin’e, Antalya’ya, Konya’ya uzanan yoldan geçenler için Karaman küçük ve şirin bir yol hatırası olarak hafızalarda kalabilir. Ancak Karaman o mütevazı kabuğun içinde büyük bir iddia barındıran, tarihteki ağırlığına yakışır güç ve ihtişam inşa etmeye başlamış, o mütevazı kabuğu kendisine dar gelen bir ildir. Dışardan bakanın şirin vasfını yakıştıracağı Karaman sanayi, tarım, turizm ve ticaret şehridir. Karaman bir başkenttir ve bir başkentin her zaman başkent olduğunu unutmadan tarihi ağırlığına yakışır şekilde sanayide, ticarette, kültürde merkez şehir olma vasfından, cazibe merkezi olma iddiasından ne dün ne de bugün geri adım atmamıştır, yarın da atmayacaktır” diye konuştu. KARAMAN, GIDA SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ SANAYİ YAPILANMASINA SAHİP İLLERDEN BİRİ Nüfusu ve yüzölçümü ile mütevazı Karaman’ın, Anadolu’da Anadolu kaplanlarının ilk kükremesinin duyulduğu şehirlerden biri olduğunu aktaran Başkan Konuk, “80’li yıllarda Türkiye’de gidişatı değiştiren ve Anadolu’nun mütevazı şehirleri için biçilen yol kenarında tarhana, bulgur, gözleme ayran ekonomisi rolüne isyan edip ekonomi sahnesinde kendi rolünü kendisi yazan Karaman, Türkiye’nin gıda sektöründeki en önemli sanayi yapılanmasına sahip illerinden biridir. Ama bundan da önemlisi 142 ülkeye ihracat gerçekleştiren Karaman, küresel bir ticaret network’üne sahiptir. Bu network en az sanayi yapılanması kadar önemlidir. Kabuğu kendisine dar gelen Karaman, Türkiye’nin elmacılıkta ağaç sayısında birinci, üretimde ikinci ilidir. Hayvancılıkta potansiyelini henüz tam harekete geçirmemiş olan Karaman, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında geçiş iklimine sahiptir ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği açısından da avantajları vardır. Bir ilin gelecekte ekonomi ve ticarette öne çıkabilmesi için gerekli olanlara baktığımızda Karaman yaydan fırlamaya hazır bir ok gibidir. Yayın olabildiğince gerilmesini sağlayacak her şey hazırdır. Mesela, tarımsal üretim potansiyeli ve tarımsal ürün deseni mevcut gıda sanayini daha ileri noktaya taşımak için inanılmaz imkânlar sunmaktadır” şeklinde konuştu. “KARAMAN’IN SANAYİ TECRÜBESİ BİRÇOK İLDEN YÜKSEK”Karaman’ın sanayi kültürü ve tecrübesinin, Türkiye’nin birçok ilinde olmadığı kadar yüksek olduğunu da ifade eden Başkan Recep Konuk, konuşmasının sonunda şunları ifade etti; “Karaman’ın 30-40 yılda kurduğu küresel ticaret ağı gıpta edilecek düzeydedir. Yapmamız gereken sadece bu katarın daha hızlı hareket etmesini sağlayacak yeni lokomotifleri bu katarın önüne eklemek, ekleyebilmektir. Bunun için de ilk adımlar atıldı, Lojistik Merkezi, Serbest Bölge, Sulama Yatırımları devam ediyor. Ulaşım ağı yani iç ve dış pazarlarla ticaret köprüsü hem kara hem hava hem demiryolu yatırımlarıyla güçlendiriliyor, çeşitlendiriliyor. Şimdi ufak dokunuşlara, biraz daha omuz vermeye ihtiyacımız kaldı. Ben Komisyon Üyelerimizin de bu gayreti gördükten sonra bu gayrete ortak olmak isteyeceklerini, destek ve dualarının Karaman için olacağını, Karamanlı hemşerilerimin de Komisyon Üyelerimizin seçim bölgeleri ve Karaman’daki tecrübenin Türkiye’nin istifadesine sunulması konusunda tecrübe paylaşımında cömert davranacaklarını biliyorum, bu toplantının yeni bir sinerji oluşturmasını diliyorum.” dedi. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantıda Karaman Valisi Fahri Meral de bir konuşma yaptı ve Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, Karaman’da tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar hakkında Komisyon Üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının sonunda sektör temsilcilerini dinleyerek bilgi alışverişinde bulunan komisyon üyeleri, kendi partilerinin il başkanlıklarını ziyaret etmelerinin ardından özel bir işletmeye ait elma bahçesini gezdi. Karaman’ın, Türkiye’de elmacılıkta ağaç sayısı bakımında birinci, üretimde ikinci ili olduğunu hatırlatan Başkan Recep Konuk, genç ağaçların büyüdükçe üretim rakamını da büyütecek olan Karaman’ın elma üretiminde de liderliğe hazırlandığını söyledi. KOMİSYON ÜYELERİ KONYA ŞEKER’İN TESİSLERİNİ DE GEZDİ TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri Karaman programını tamamlamalarının ardından Konya’ya geçti ve ziyaret programlarını Çumra Şeker Entegre Tesislerinde yaptıkları inceleme gezisi ile sürdürdü. AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Tesisler hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Komisyonun Çumra Şeker’de gerçekleştirdiği incelemede kurulan entegre sistem hakkında Komisyon üyelerine detaylı bilgiler veren Başkan Recep Konuk; “Burası, bir entegre tesis. Bu tesis Türkiye’de ilk ve tek. Bu tesis bölgede şeker pancarı üretimini arttırmak için kuruldu. Pancardan ne yaparsınız şeker. Bu tesis bunla yetinmeyen bir tesis. Pancarı son gramına kadar işleyen, işlediği pancardan çıkan şekeri de rafa ulaşacak mamul ürün haline gelene kadar bırakmayan bir tesis. Pancardan şekeri aldıktan sonra çıkan yan ürünleri de ekonomik değeri daha yüksek ürüne dönüştürmeden bırakmayan bir tesis. Mesela pancarı işlediniz iki tane yan ürün çıkar pancardan biri küspe diğeri melas. Küspe kaba yem olarak kullanılır. Biz diğer yan ürün melası ise suyunun suyundan bile faydalanana kadar işliyoruz. Önce melastan etanol elde ediyoruz. Etanolü üretirken fermantasyon sırasında havaya karbondioksit çıkıyor. Bu karbondioksiti havaya salmıyoruz. Onu tutup sıvı karbondioksit haline getiriyoruz. Bu karbondioksiti sıvılaştırdıktan sonra serada kullanıyoruz aynı zamanda kuru buz elde ediyoruz. Etanolden sonra altta kalan şilempeden organik gübre elde ediyoruz. Yani bu kampüsün kapısından traktör kasasında giren pancardan onlarca ürün elde ediyoruz. Neyle? Akılla ve entegre tesis yaklaşımı ile. Çumra Tesisleri, beşinci sınıf tarım arazisine kurulmuştur. Burası kurulmadan önce üzerinde ot bitmeyen bir yerdi. Burası Türkiye’ye katma değer üretiyor ve çiftçilerin malı. Üreticilere ait. Katma değerinden de en çok üreticiler faydalanır. Biz kurduğumuz sıfır atık, sıfır yan ürün prensibini esas alan entegre sistemle işletme verimliliğimizi arttırıyoruz ve yan ürünleri katma değerli hale getirmenin yanı sıra, şekeri de mamul ürün haline getirip şeker üzerinden oluşacak katma değerin de bu ekonomik zincirde kalmasını sağlayarak üretici ortaklarımıza şeker pancarı ve diğer tarımsal ürünlerde Türkiye ortalamasının üzerinde ürün bedeli ödeyebiliyor, üretim sürecinde avans ödemeleri ile üreticiyi desteksiz bırakmıyoruz. Sıvı Şeker Fabrikası Türkiye’de ilk, özellikle nişasta bazlı şeker üreticilerinin Türkiye’deki tekelini kırmak adına yapılmıştır. İşin özü bizim kurduğumuz sistemde atık mantığı yoktur, bir fabrikada oluşan atık, bir başka fabrikanın hammaddesini oluşturur, oralarda birikenler de çiftçinin refahının teminatı olur” dedi. Gerçekleştirdikleri inceleme ziyareti sonunda Çumra Şeker’de bulunan anı defterine düşüncelerini yazan Komisyon Üyeleri, “Torku Entegre Tesislerini, TBMM Tarım Komisyonu Üyeleri olarak 21 – 22 Ekim’de Komisyon Başkanı Sayın Recep Konuk Beyefendinin daveti üzerine gelip, görüp, inceleyip, bilgiler aldık. Ülkemizin gelişen ve değişen dünyada doğru üretimden, sağlıklı gıdaya dönüşümünde çok önemli mesafeler aldığını, son teknolojinin kullanıldığını gördük. Ülkemizin her noktasında böyle başarılı kooperatifleri görmek dileğiyle, teşekkürler Sayın Konuk ve Ekibi” ifadelerini yazıp anı defterini tek tek imzaladılar. Ziyaretlerinin birinci günü akşamında Sema Gösterisine katılan Komisyon üyeleri, programın ikinci gününde ise Konya Şeker’in Aslım Çiftliği ile Panagro Et ve Süt Entegre Tesislerini gezdi. Ülkemizin et ve süt sektörünün can damarı olan Panagro’nun modern üretim sisteminden etkilenen milletvekilleri, Türkiye’nin et ve süt üretiminin sürdürülebilirliği için Konya Şeker’in kurmuş olduğu sistemin bütün Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade ettiler. Program ile ilgili bir değerlendirme yapan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “iki günlük bir programdı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelerimiz Karaman ve Konya’da çeşitli temaslarda bulundu, Torku Çumra Kampüsümüzdeki tesisleri gezdiler, Panagro ve Aslım Çiftliğimizde incelemelerde bulundular. Her partiden milletvekilimiz bu geziye iştirak etti. Verimli bir program oldu. Sahada hem Karaman’da hem Konya’da sektör temsilcileri ile bir araya geldiler. Tarım sektörü için rol model olabilecek bir canlı ve büyüyen bir organizasyonu hem gördüler hem de detayları sorup öğrenme imkânına sahip oldular. Bu inceleme gezisinden sonra Komisyon Üyelerimizin kafasında çok sayıda yeni fikir ve çözüm önerisinin oluşacağını biliyorum. Konya Şeker ziyaretinde tüm Komisyon Üyelerimiz el ve güç birliği yapılınca nelerin başarılabileceğini, sektörün önünde mesele olarak görülen birçok hususun kooperatifçilik marifetiyle nasıl kolayca aşılabileceğine vakıf oldular. Bu ziyareti önemli buluyorum, buradaki hasbi gayreti gören farklı partilerden arkadaşlarımız sektörün meselelerin çözümünde aynı dil ve aynı hedefler konusunda mutabakatlarını daha da pekiştirdiler. Bunun Karaman’a, Konya’mıza, ülkemiz tarım sektörüne mutlaka olumlu katkısı olacaktır. Konya Şeker’in tesadüfü bir başarı olmadığı, disiplinle, sistemle büyüdüğünü görmek ve burada uygulanan sistemin bütün ülkemizdeki tarım ve gıda sektörüne örnek teşkil etmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Programa katılan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya Şeker’in Panagro Et ve Süt Entegre Tesislerinde Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyfettin Baydar, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelerine Konya tarımı ile ilgili bir sunum yaptı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri programın son bölümünde ise Mevlana Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra hızlı trenle Konya’dan ayrıldılar.