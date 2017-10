AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk:“SERBEST BÖLGE, GIDA SEKTÖRÜNÜN BİR ÜST LİGE TAŞINMASINA KATKI VERECEK”

Karaman 2’nci Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışında konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman’ın geleceğiyle ilgili devasa projelerin yürütüldüğünü ifade ederek, “Karaman’ın bu ülkeye yük olmaktan ziyade yükünü alan yıldız bir şehir olması için hep birlikte çalışıyoruz. Göstermelik işlerden uzak, devam eden projelerle Karaman’ı geleceğe hazırlıyoruz. Şucu bucu değil herkesin Karaman’cı olmasına ihtiyacımız var. Adamcılığımız Karaman adına olmalı. Bu samimiyeti ortaya koyarsak Karaman’ı hep birlikte ayağa kaldırır, tarihteki ihtişamlı konumuna kavuştururuz” dedi. Karaman 2’nci Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışında konuşan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman’ın geleceğiyle ilgili devasa projelerin yürütüldüğünü ifade ederek, “Karaman’ın bu ülkeye yük olmaktan ziyade yükünü alan yıldız bir şehir olması için hep birlikte çalışıyoruz. Göstermelik işlerden uzak, devam eden projelerle Karaman’ı geleceğe hazırlıyoruz. Şucu bucu değil herkesin Karaman’cı olmasına ihtiyacımız var. Adamcılığımız Karaman adına olmalı. Bu samimiyeti ortaya koyarsak Karaman’ı hep birlikte ayağa kaldırır, tarihteki ihtişamlı konumuna kavuştururuz” dedi.

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Karaman Valiliği, Karaman Ziraat Odası ve Karaman Belediyesi’nce de desteklenen ve bu yıl 2’ncisi düzenlenen Karaman Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışına katıldı. Karaman Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki açılışta yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Recep Konuk, göstermelik işlerden uzak yürütülen projelerle Karaman’ı geleceğe hazırladıklarını söyledi. KARAMAN’DA DEVASA PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Karaman’da devam eden yatırımlardan bahseden Recep Konuk, “Şunu açık olarak ifade etmeliyim ki Karaman yarınlara hazırlanıyor. Karaman’ın bir kere ulaşım alt yapısında çok büyük mesafeler alındı. Karaman Bucakkışla üzerinden Ermenek ve Alanya’ya ulaşacak olan yolda çalışmalar devam ediyor. Yine bizi denizlerle birleştirecek limana ulaştıracak olan Sertavul yolundaki çalışmalarda devam ediyor. Bir diğer karayolu çalışması olan Ayrancı ilçemizden Erdemli’ye ulaşacağımız yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yine Karaman’ı Ayrancı-Ereğli üzerinden Çukurova hattına bağlayacak olan karayolumuz tamamlanmak üzere. Kılbasan Karapınar yolunda da aynı şekilde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Demiryolu taşımacılığı ile ilgili de hızlı tren hattıyla yüksek hızlı trenlerin taşıyamayacağı yük taşımacılığını da yapacağız. Karaman Ulukışla Yenice üzerinden Mersin’e ulaşacak olan demiryolu hattındaki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1,2 Milyar TL’ye ihale edilen Karaman-Ulukışla arası hatla biz Karaman’daki yükü yaklaşık 1.5 saatlik zaman dilimi içerisinde en ucuz maliyetle limana ulaştırmış olacağız. Bu sayede Karaman’a müthiş bir performans kazandıracağız. Bu Karaman’ın gelecekte daha da büyümesine katkı verecek. Tabi yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşımacılığı ile ilgili yapılan diğer çalışmalar ile de Karamanlı hemşehrilerimizi Konya, Ankara, İstanbul gibi birçok şehre de taşıyacağız. Bunlar iddia edilenler değil bilfiil yapılan çalışmalar şov değil. HAVAALANI DÜNYA İLE ENTEGRASYONUMUZU HIZLANDIRACAK Biliyorsunuz Karaman’ın bir iddiası var. Bir başkent nasıl her daim bir başkent ise Karaman’ın tarihteki ihtişamlı yapısına bir başkent olması noktasındaki iddiasını sürdürecekse dünya ile entegrasyona ihtiyacı vardır. İşte bununla ilgili de Karaman Havaalanı ihalesini 10 Ekim 2017 de yaptık. Bu havaalanı ile ne yapacağız? Hem charter hatlarıyla dünyaya kıymetli ürünlerimizi transfer edeceğiz hem de dünyanın bir çok yerini Karaman ile daha hızlı irtibatlı hale getireceğiz. İşte Karaman’ın havayolu demiryolu ve karayolu ile ilgili çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karaman’ın alt yapısı güçlüyse dünya ile de entegrasyonu hızlanması gerekir” dedi. SEBRBEST BÖLGE, GIDA SEKTÖRÜNÜN BİR ÜST LİGE TAŞINMASINA KATKI VERECEK Karaman’da Serbest Bölge kurulmasının özellikle güçlü gıda sektörünün bir üst lige taşınmasında olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Karaman Serbest Bölge ile ilgili çalışmalarımızda önemli mesafe aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na sunulacak ve Karaman Serbest Bölge’ye de kavuşmuş olacak. Serbest Bölge’de sanayicimiz hem dünyadan yenilikler transfer edecek hem de finansman temin edecek. Serbest Bölge büyüdüğü zaman onun işleyeceği ürünlerin hammaddesi üreticiyle gelişmiş olacak. İşte Serbest Bölge’nin daha geniş bölgeyi içine alması ve ivme kazanmasını sağlayacak oradaki sirkülasyonu hızlandıracak önemli bir çalışma olan Lojistik Merkezi ihalesini de 03 Ekim 2017 tarihinde yaptık. Serbest Bölge’yi ve Lojistik Merkezi’ni bu ulaşım ağlarına ilave edince şehirde dinamizm ve büyüme gerçekleşecek. İşte o zaman yıldız şehir olabiliriz. Yoksa oturduğumuz yerden laf üreterek büyüyemeyiz. Şundan emin olun Karaman çok büyüyecek. Karaman sadece sanayide büyümeyecek. Turizmde, kültürde, eğitimde sağlıkta birçok alanda büyümesini sürdürecek” dedi. KARAMAN’DA TARIMIN GELECEK ALT YAPISI DA HAZIRLANIYORT arım ve sulama alanında yapılan çalışmalara da değinen Recep Konuk, “Türkiye bugün dünyadaki 13’üncü büyük tarım arazisine sahip bir ülke. 2050 yılında dünya nüfusu 9 Milyarı geçecek. Dünyanın bugünkü tükettiğinden yaklaşık yüzde 50 daha fazlasına ihtiyacı var. Bunun için üretime ihtiyaç var. Üretmemiz lazım. Üretmek için de en iyi noktadayız. Bugün dünyadaki 12 Bin endemik çeşidin yaklaşık 4 Bin çeşidi bizim ülkemizde. Yani tarım yapılacaksa en iyi coğrafya bizde. Bugün dünyanın 7’nci, Avrupa’nın 1’inci büyük tarım ekonomisine sahibiz. 2023 vizyonumuzdaki hedefimiz ise 5’inci büyük tarım ekonomisine sahip olmak Susuz üretmek mümkün değil. Su yoksa tarım yapmak da mümkün değil. Özellikle üreticilerimiz için sulama konusundaki çalışmalarımızda devam ediyor. Ermenek Çayı’nın, Manavgat Suyunun, Akçay’ın Suyunun bölgeyle buluşmasıyla ilgili önemli projeler yürütülüyor. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar Karaman’ı yarına hazırlamanın çalışmalarıdır. Belki bu işler üç beş yıl içerisinde olmayacak on yıl içerisinde olacak ama on yıl dediğimiz çok çabuk geçiyor. Belki bizim yeraltı sularımız on yıl da ancak yetişecek. İnşallah bu projelerle de ovanın sulanmasını sağlayacağız. Ayrancı Barajı’ndaki kapalı devre sulama projesiyle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Sulanabilir yaklaşık 4.500 hektarlık alanın 10.000 hektara yükseltilerek kapalı devreye dönüştürülmesi sağlanacak. Yine Karaman genelindeki sulamalarla ilgili gölet çalışmalarının da devam ettiğinin bilinmesini isterim. Bu çalışmalarla Karaman tarımının geleceğinin de alt yapısını hazırlıyoruz” şeklinde konuştu. ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYORLAR Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için çok çalıştıklarını ifade eden Konuk, “Bu hedeflere ulaşabilmek için çok çalışıyoruz ancak Dünya da boş durmuyor. Cumhurbaşkanımıza ülkemize saldırılarla ülkemizin gelişmesinin önüne geçmek istiyorlar. Bizler birlik beraberliğimizi bozmadan Karaman’ı ülkemizi yarınlara taşıyacak devasa projelerin tamamlanması için gayret göstermek durumundayız. Dün Irak’ta Saddam’a Libya’da Kaddafi’ye saldırdılar. Bugün de Türkiye’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a saldırarak aslında bu milletin geleceğine saldırıyorlar. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ve daha çok kenetlenerek amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. HERKES KARAMAN’CI OLMALI KARAMAN İÇİN MÜCADELE ETMELİ Tarımı ile sanayisiyle, turizmiyle hizmet sektörüyle Karaman’ı geleceğe birlikte hazırlayacağız. Biz Karamanlı hemşehrilerimize balık vermeye gelmedik. Bir öğün balık verelim de günü kurtaralım diye bakmadık. Karaman’ın geleceğinin inşası için büyük bir samimiyetle çalışıyoruz. Bu devasa projelerde bunun için yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde bu yürütülen çalışmalar ve projelerle Karaman ayağa kalkacak. Şunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bu çalışmaları Karaman’ın iki Recep’i olarak birlikte götürüyoruz. Şucu bucu yok beraberiz. Bu saydığımız çalışmaların yapılmasında Sayın Elvan ve Sayın Akgün’ün de emekleri vardır. Kendilerinden Allah razı olsun. Onları da yok saymadan üzerine de yeni ilaveler koyarak Belediye Başkanımızla, İl Genel Meclis Başkanımızla, İl Başkanımızla, Muhtarlarımızla Karaman’ı birlikte eski tarihteki ihtişamlı günlerine tekrar taşımaya kararlıyız. Sadece Karaman’ı değil ülkemizi de büyük hedeflere taşımaya kararlıyız. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunu mutlaka muhafaza etmek zorundayız. Bu ülkenin 2023, 2053, 2071 hedefleri varsa Karaman’ın da hedefleri var. Karaman’ın bir kere bu ülkeye yük olmaktan daha ziyade bu ülkenin yükünü alan yıldız bir şehir haline gelmesi lazım. Buna sadece Karaman’ın değil ülkenin çok ama çok ihtiyacı var. Biz Karaman’da Recep Konuk’cu, Recep Şeker’ci, Mevlüt Akgün’cü, Lütfi Elvan’cı istemiyoruz. Herkes Karaman’cı olmalı Karaman için mücadele etmeli. Adamcılığımız Karaman adına olmalı. Eğer bu samimiyeti gösterir ortaya koyarsak Karaman’ın problemi büyük ölçüde çözülür, Karaman’ı hep birlikte ayağa kaldırırız” dedi. Recep Konuk’un bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı. PANCAR ÜRETİCİMİZİ DE FABRİKAMIZI DA DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ Son olarak Karaman’da geçtiğimiz günlerde pancar üreticileri tarafından dile getirilen konulara da değinen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Karaman 2014 yılında yaklaşık 995 Bin Ton şeker pancarı kotasına sahipken yüzde 30’u aşkın oranda kota artışı gerçekleştirilmiş. Bugün tarım ürünleri arasında en fazla gelir elde edilen ürünler arasındadır şeker pancarı. 16 polara verilecek bedel 210 TL’dir ki polar farkıyla daha da artan oranlarda bedel ödenecek. Geçtiğimiz yıllarda fabrikaya teslim edilmesi gereken pancarın eksik tesliminden kaynaklanan ve sözleşme gereği üreticiye kesilecek cezaların kesilmemesi sağlandı. Şeker pancarı bugün teslim aldığımız pancarın sabah işleneceği bir ürün değil. Bunu kademeli olarak işleyebiliyorsunuz. Erken teslim alarak depolamaya kalktığımız zaman işlenme süresi uzadıkça fermantasyon ve şeker kaybı sonucu kurumlarımız da zarar eder. Bize bu değerli ürünü üretmemizi sağlayan fabrikamızın da zarar görmemesine dikkat etmek durumundayız. Fabrikamızı da korumalıyız ki bu alımlar ve üretim devam edebilsin. Hem üreticimizi hem fabrikamızı düşünmek durumundayız. Doğrusunu söylemek gerekirse Karaman’da pancar konusunda bir problem varmış gibi şekerle ilgili bir sıkıntı varmış gibi Türkiye geneline mesaj verilmesinin Karaman adına hoş olmadığının da bilinmesini isterim. Sonuçta programlı alım ile ilgili yaşanan bu küçük sorunun çözümü için Ankara’dan yetkili arkadaşlarımızı yönlendirdik ve Ziraat Odası Başkanımızla bir araya gelerek konuyu çözüme ulaştırmalarını sağladık. Bu konudaki katkılarından dolayı Ziraat Odası Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim ve pancar konusunda önümüzdeki yıl bu benzeri sorunların yaşanmaması içinde önlemlerin alınacağının bilinmesini isterim” dedi.