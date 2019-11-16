AK Parti Kayseri İl Başkanlığında nöbetçi vekil uygulaması
KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Tamer, nöbetçi vekil geleneğinin devam ettiğini, AK Parti milletvekilleri olarak vatandaşların daha rahat ulaşılabilmesi ve problemlerini izah edebilmeleri adına çalıştıklarını söyledi.
Bugün Kayserinin bir güzelliği daha yaşadığını ve Soğanlı bölgesinde sıcak hava balonu turu etkinliğini başlattıklarını belirten Tamer, "Kayseri, sanayi ve ticarette olduğu gibi Erciyes turizmi ile Kapadokya'ya olan yakınlığıyla da ön plana çıkan bir şehir konumunda. Bu anlamda sıcak hava balonu turizminin Soğanlı'da başlaması da ayrı bir güzellik, ayrıcalık. Soğanlı Vadisi'nin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması, turizme büyük katkı sağlayacak." dedi.
Tamer, bugün Kayseri'de başlayan gastronomi çalıştayıda da değinerek, şunları kaydetti:
"Geçen yıl da sağlık turizmiyle ilgili bir çalıştay yapmıştık. Orada da Sağlık Bakanlığına bağlı olarak yapılan çalışmalar yapmıştık. Kayseri, üniversite hastanesi, şehir hastanesi ve özel hastaneleriyle birlikte Türkiye'de sağlık turizminde önde olan bir şehirdir. Hastalar burada konaklayarak tedavi görüyor."
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığında nöbetçi vekil uygulaması
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