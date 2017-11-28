AK Parti Konya’da 6. Olağan İlçe Kongreleri devam ediyor

AK Parti 6. Olağan İlçe Kongreleri devam ediyor. 6. Olağan Güneysınır İlçe Kongresi AK Par Konya milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK PARTİ Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Afşin Kara ve İsmail Özdemir, AK PARTİ Güneysınır ilçe ve mahalle yönetimleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimlerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, “Ülkemizin dışarıdaki düşmanlarından çok içerde de düşmanları var. Her biri ile mücadeleye devam ediyoruz. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm düşmanlar bir araya gelse de Türkiye dünyanın umudu olmaya devam edecektir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından kongrede ilçe başkanlığı seçimi için oy verme işlemine geçildi. Tüm delegelerin oyunu alan mevcut AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Ali Yılmaz güven tazeledi ve yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Bozkır İlçe Kongresi de gerçekleştirildi. 6. Olağan Bozkır Kongresi AK PARTİ Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Afşin Kara, Ahmet Fatih Özboyacı, Lokman Özturhan, AK PARTİ Bozkır ilçe ve mahalle yönetimlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Kongrede konuşan Ziya Altunyaldız, “2001 Türkiye için bir milattır. Bunun yanında bu tarih sadece Türkiye için değil tüm dünya için bir milat oldu. 79-80 yılda yapılmayanlar 15 yıl gibi bir sürede yapıldı. Bundan sonra da AK Parti ile Türkiye daha da ileriye gidecektir” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Memduh Çelmeli yeniden ilçe başkanlığına seçildi.