AK Parti Milletvekili Başer AA Yozgat bürosunu ziyaret etti
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti'nin laf değil hizmet ürettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı (AA) Yozgat Bürosunu ziyaret eden Başer, Yozgat'ın AK Parti ile hizmetlere kavuştuğunu ifade etti.
Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin Yozgat'ta açıldığını aktaran Başer, "Sağlık konusunda sadece merkez değil tüm ilçelerimizin hastaneleri yenilendi. Yerköy Devlet Hastanemize ise ilave bina yapıldı. Bugün şehir hastanemiz 130 hekim ile halkımıza hizmet sunmaktadır. Yine Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, halkımıza en iyi sağlık hizmetini vermektedir." dedi.
Başer, eğitim konusunda da önemli adımlar atıldığını anlatarak, "İlçelerimizdeki okulların çoğunluğu, il merkezimizde de 7 okulumuz yenilendi. Eski hastane yerine 32 derslikli spor salonu olan okulumuzun inşaatı devam ediyor. Ticaret Meslek Lisemiz de inşallah ikinci dönem hizmete açılacak." diye konuştu.
AK Parti iktidarından önce kanalizasyonu olan köy sayısının yüzde 10'a ulaşmadığını aktaran Başer, "Biz şehirde ne varsa köyde de onun olması yönünde gayret gösteriyoruz. Köylerimizin tamamına yakınında kanalizasyon yapılmıştır. Yapılmayanlar da teknik nedenlerden dolayı yapılamamıştır. Artık köy yollarımızı sıcak asfaltla kaplıyoruz, içme suyu olmayan köy sayısı yok denecek kadar az. Bütün köylerimize çocuk oyun parkaları kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade eden Başer, şunları söyledi:
"Et ve Süt Kurumunu Yozgat'a getirdik. İnşallah 2020'nin ilk aylarında kurumun süt bölümünün açılması için ihale yapılacak. Yine ilimize modern hayvan pazarı ve hayvan hastanesi yapılıyor. Buraların hizmete açılmasıyla birlikte ilimiz tarım ve hayvancılıkta daha da ileriye gitmiş olacak. Bizim dönemimizde ilimizde çok sayıda baraj ve gölet yapıldı. Kapalı sulama sistemleri kuruluyor. Cemil Çiçek barajı Yozgat, Yerköy ve Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyunu karşıladığı gibi 18 bin 500 hektar alanı da sulamaktadır."
Başer, il genelinde TOKİ tarafından 6 bin 600 konut yapıldığını yakın zamanda da Yozgat'ın Ankara yönünde yeni konutlar için ihale yapılacağını ifade etti.
Hızlı tren inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, 2020 yılında deneme sürüşlerinin başlayacağını kaydeden Başer, havalimanı inşaatının da sürdüğü vurguladı.
Halkın, sosyal devletin gerektirdiklerine AK Parti ile kavuştuğunu anlatan Başer, şunları kaydetti:
"Birileri Yozgat'ta şehitlikten, gazilikten dem vurabilir ama Ankara'ya gittiklerinde PKK-KCK ile HDP ile bilumum Türkiye düşmanlarıyla kol kola gezip birlikte hareket ediyorlar. AK Parti'de ikiyüzlü siyaset anlayışı yoktur. AK Parti laf değil, eser üretiyor, hizmet üretiyor, bizim siyaset anlayışımız eser milliyetçiliğidir, hizmet milliyetçiliğidir, onlar konuşur, AK Parti yapar."
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AK Parti Milletvekili Başer AA Yozgat bürosunu ziyaret etti
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