AK Parti teşkilatından Kaymakam Gökçe’ye ziyaret
KONYA (AA) – AK Parti Hadim İlçe Teşkilatı üyeleri, görevine yeni atanan Hadim Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe’yi makamında ziyaret etti.
AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, Hadim Belediye Başkan vekili Adem Erkul, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle, Kaymakam Gökçe’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, İlçe Başkanı Duran, teşkilatın çalışmaları ve ilçe hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Gökçe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Duran ve yönetimine teşekkür etti.
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