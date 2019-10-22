AK Parti Zara İlçe Başkanlığı'na Okur getirildi

SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde AK İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Okur getirildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirme ile Zara İlçe Başkanlığı görevine getirilen Okur, muhtarlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Okur'u kutlayarak yeni görevinde başarı diledi. Sivas'a hizmet etme gayreti içerisinde bulunacaklarını belirten Soluk, "Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz toplantılarımızda sizlerle daha çok istişarelerde bulunacağız. Köy sayımız çok olsa da acil ve öncelikli hizmetlere bakarak tüm beklentileri yerine getirebilmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Okur ise kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür ederek, "Görevin şahsıma tevdi edilmesi ile bir hizmet sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayım. Her zaman sizlerle istişareler yaparak birlikte çözüm yolları arayacağız." diye konuştu.

Toplantı sonunda köy muhtarları sorunlarını ve taleplerini yazılı olarak iletti.

Toplantıya İl Genel Meclis Üyesi Etem Yiğit, belediye meclis üyeleri, Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Şimşek, mahalle ve köy muhtarları katıldı.