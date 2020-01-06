AK Parti’de 7. Olağan Kongre süreci
NİĞDE (AA) – AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 7. Olağan Kongre sürecini belde başkanlığı kongreleriyle başlattı.
"İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini başlatan AK Parti Niğde teşkilatı, 5 binin üzerinde nüfusu olan 4 beldede kongre yaptı.
Niğde Merkeze bağlı Kiledere, Edikli ve Yeşilgölcük ile Bor'a bağlı Kemerhisar beldelerinde hafta sonu kongreler gerçekleştirildi. Kongrelerde Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Yeşilgölcük'te Ergin Turgut, Edikli'de Hasan Uzun görevlerine devam ederken, Kiledere'de Bülent Doğan seçildi.
AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, "Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti olarak kurulduğumuz ilk gündeki aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Türkiye'nin dünyada daha sözü geçen bir ülke konumuna geldiğini belirten Peşin, "2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kongrelerimiz hem beldelerimize hem ilimize hayırlı olsun. Seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan önce görev alan hizmette büyük emeği olan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kongrelere, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Başkanı Peşin, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve teşkilat mensupları katıldı.
-
Maden sektörü, 2019’da 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
-
TTYD-TÜSİAD'ın “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu” tanıtıldı
-
Derinkuyu'da bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı
-
Delice Belediyesi gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşlara dağıtıyor
-
Mamak'ta ihtiyaç sahipleri için “gönül çarşısı” kuruldu
-
AK Parti’de 7. Olağan Kongre süreci
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.