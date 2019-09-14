AK Parti'de nöbetçi vekil uygulaması

KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Yıldız, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren aynı insicamını koruduğunu söyledi.

Partilerinin kurulduğu günden bu tarafa tek rakibinin kendisi olduğunu ondan dolayı dün yaşanan istifaların kendilerini etkilemeyeceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Dün bir kısım arkadaşlar AK Parti'den istifa etti. AK Parti hala birinci parti ve hala iktidar. İstifa eden arkadaşların AK Parti içerisinde bir kısım hizmetleri oldu ama şu an tercihlerini başka türlü kullandılar. Kimin ne yaptığından daha ziyade bizim ne yapıp yapmadığımızı değerlendirmek daha doğru olur. Biz boşluk oluşturmazsak, siyasi, idari, sosyal hayatta eylem planlarımızı, yapacaklarımızı devam ettirirsek sıkıntı çıkacağını Allah'ın izniyle düşünmüyorum. Anayasa oylamaları, referandumlar, genel seçimler, yerel seçimler olmak üzere yaklaşık 15 seçimi geçirmiş bir partinin hala birinciliğinden bahsediyoruz. İlişkilerin yorulduğu, insanların yorulduğu bir dönemde bunu yapmak çok büyük bir başarıdır. O yüzden biz icraatlarımıza devam edeceğiz."

– Kentsel Dönüşüm Eylem Planı

Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladığını, bu plan içerisinde Kayseri'nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaracak çalışmaların olacağını ifade etti.

Bu kapsamda yapılacak dönüşüm ile Kayseri Kalesi, kümbetler, Cami Kebir bölgesi gibi tarihi değerlerin daha da ön plana çıkacağını dile getiren Yıldız, "Medeniyetlere beşiklik eden bir kentte yaşıyoruz. Tarihi ve kültürel varlıklara sahibiz. Kale gibi kümbetler gibi çok sayıda varlıkların korunması için açıklanan bir eylem planı var. Uygulanacak kentsel dönüşümde buralar ana merkezler olacak. Özellikle Kocasinan bölgesinde bir kısım mahallelerde özellikle tarihi varlıkları koruyup kollayan bir eylem planı uygulanacak." dedi.

-"Faiz indiriminin piyasada çok olumlu tesirini gördük"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden anneleri ziyaret etmesini de değerlendiren Yıldız, Selçuk'un oradaki ailelere destek vermesinden daha tabi bir şey olmadığını vurguladı.

Merkez Bankasının faiz indirim kararını da değinen Yıldız, bu kararı olumlu bulduğunu belirterek, "Faizlerin yüksek oluşu özellikle üretim için, yatırım yapan yatırımcılar için son derece büyük bir tehdit. Özellikle geçen yıl yaşanan ekonomideki sıkıntıların şu anda kademe kademe giderilmesi ve yok edilmesiyle alakalı bir eylem planı var. Faiz indiriminin piyasada çok olumlu tesirini gördük." şeklinde konuştu.