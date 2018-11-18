AK Parti’de temayül yoklaması
NİĞDE (AA) – AK Parti Niğde İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvurulara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Kentte bir düğün salonunda yapılan temayül yoklamasında, parti delegeleri, aday adayları için dijital ortamda oylarını kullanmaya başladı.
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, temayül yoklaması öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'de ilk kez elektronik temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Akdoğan, şunları kaydetti:
"Delegeler aday adayları için dijital ortamda tercihlerini, düşünceleri, kanaatlerini işaretleyecekler ve bu tercihler aynı anda genel merkeze aktarılacak. Delegelerin kanaati Cumhurbaşkanı tarafından da aynı anda görülebilecek, önceki temayüllerde bir takım sıkıntılar yaşandı. Spekülasyonlar ve çok ciddi bir kağıt israfı olabiliyordu. Bu elektronik ortam da temayül yapılması birçok açıdan artılar getirecek, aynı zamanda çok büyük bir kolaylık. Niğde'de 600 delegemiz var.
Niğde'de İl Belediye Başkanlığı için 17, ilçelerde 16, beldelerde ise 76 aday adayı başvuru yaptı. Yerel seçimler önemli. Belediyecilik AK Parti'nin işi. Bugüne kadar hep hizmet belediyeciliği ve sosyal belediyecilik dedik. Şimdi de gönül belediyeciliği diyoruz. Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında vurguladığı, hizmet, sosyal belediyeciliğin 3. adımı gönül belediyeciliğidir. AK Parti insan odaklı siyaset yapıyor. Siyasetin temeli gönülleri kazanmaktır."
Temayül yoklamasına AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özsavlı ve AK Parti MKYK üyesi Osman Söyler katıldı.
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