AK Parti'de temayül yoklaması

KAYSERİ (AA) – AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasına, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Toplam 2 bin 82 delege, büyükşehir belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanlığı için başvuruda bulunan 99 kişi arasında oylama yaptı, mevcut belediye başkanlarını değerlendirdi.

İl Başkanı Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, yeniliklerin partisi AK Parti'de bugün de yeni bir uygulama ile demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

Kayseri'de sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"İçinde meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulları, ilçe başkanları, mahalle temsilcilerden oluşan 2 bin 82 delegemiz var. 10.00'da başlayan temayül yoklamamız 16.00'da son buldu. Bu sene önceki yıllarla farklı olarak temayül dijital olarak yapılıyor. Temayülde bulunan 20 bilgisayar genel merkeze bağlı şekildedir. Temayül biter bitmez, genele merkezimiz sonuçları görebilecek. Sonuçlar hiçbir şekilde açıklanmadan Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Ciddi katılım gösteren delegelerimize teşekkür ederiz."

– "Kesinleşmiş aday olsa temayüle gerek olmazdı"

Çopuroğlu, Kayseri teşkilatının genel merkezde ağırlığı olan bir teşkilat olduğunu da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel merkez anketi ile sahada yaptığımız anket birbiri ile örtüşüyor. Bize gelen sonuçları değerlendiriyoruz. Bugünkü temayüle katılım çok iyiydi. Bu emeklerimizin karşılığında Kayseri'den güzel bir listenin çıkacağını düşünüyorum. Bu arada Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın isminin büyükşehir belediyesi için kesinleştiği ifadesini sosyal medyadan okuyoruz. Teşkilat olarak kesinleşmiş bir adayımız olsa temayül yapmaya gerek olmazdı. Üç dönem kuralı bu temayülde de işleyecek. Kurala takılan belediye başkanlarımız var. Bu temayülde büyükşehirler oylamaya katılmıyor. 3 Aralık tarihinde büyükşehir belediye başkan adaylarının, bu tarihe yakın bir zamanda da diğer ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor."