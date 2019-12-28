“AK Parti'den gidenlerin oyunlarını oynayacakları yer hiçbir zaman Konya olmayacak”
KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, AK Parti Seydişehir 72. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi.
Ak Parti Seydişehir 72. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Seydişehir Belediyesi Düğün salonunda AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, hedeflerinin büyük ve liderlerinin güçlü bir lider olduğunu belirterek, "Bu millet benzerlerini; Adnan Menderes ve Turgut Özal’ı gördü ama Sayın Cumhurbaşkanımız gibisini görmedi. Bu ülkeye değer katan büyük projeler yapılıyor. Ama bu ülkede bir güruh var ne yaparsak yapalım kabul etmiyor." dedi.
Usta şöyle devam etti:
"Giden gitsin, nereye giderse gitsin. AK Parti'den gidenlerin oyunlarını oynayacakları yerin hiçbir zaman Konya olmayacak . Biz gücümüzü halkımızdan ve teşkilatlarımızdan alıyoruz. Türkiye’nin etrafı ateş çemberiyle çevrilmiştir. Terör örgütleri ile en çetin mücadeleyi yapıyoruz. Buna rağmen dimdik ayakta durmayı başardık. Ak Parti Teşkilatı olarak en önemli görevimiz etrafımızdaki ihtiyacı olanları koruyup gözetmek. Kimse yoksa ben varım anlayışıyla çalışmaktır."
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“AK Parti'den gidenlerin oyunlarını oynayacakları yer hiçbir zaman Konya olmayacak”
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