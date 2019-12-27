AK Parti'li Alpay Özalan'dan “VAR” değerlendirmesi:
KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Özalan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'de mesaileri bittikten sonra bölgelerinde teşkilatları ve vatandaşlarla birlikte olmaya özen gösterdiklerini aktardı.
Spor camiasından yetişmiş biri olduğunu aktaran Özalan, şöyle konuştu.
"İnşallah sporda da hak ettiğimiz yere geleceğiz. 1990'larda başarı vardı ama böyle muhteşem statlar ve tesisleşme yoktu. AK Parti hükümetlerinden, 2002'den sonra her alanda olduğu gibi sporda tesisleşme anlamında çağ atladık. Devletimize, hükümetimize teşekkürümüz her zaman başarıyla olacaktır. Bunu zaman zaman yaptık ama bundan sonra çok daha başarılı olmak için çalışacağız."
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra iki kulübün de Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının paylaşılması talebine ilişkin soru üzerine Özalan, siyasetçi olarak kendilerini bu tür tartışmaların dışında tutmaya çalıştığını söyledi.
Özalan, bu tür tartışmaların olacağını ve her iki tarafın da kendilerine göre muhakkak haklı taraflarının olacağını belirterek, "Belki de futbolun güzelliği burada. Böyle rekabet ve çekişme var. Bunu futbolun bir rengi olarak görüyorum. Burada belirleyici olan Türkiye Futbol Federasyonu olacaktır. Burada bir yorumda bulunmam doğru olmaz." dedi.
Özalan, yerli otomobille ilgili de "Bu çok büyük bir hayaldi. Her zaman olduğu gibi ilkler AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın sayesinde oluyor. Yerli otomobilin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Halkımızın da büyük teveccüh göstereceğine inanıyorum. Çıktıktan sonra ilk alacaklardan biri biziz. İnşallah çıktıktan sonra hayatımız boyuncu ondan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Can da bütçe görüşmelerinin ardından milletvekilleri olarak sahaya dağıldıklarını söyledi.
Bugün Balışeyh ilçesini doğazgazla tanıştıracaklarını dile getiren Can, "Keskin, Delice, Karakeçili, Çelebi ve Sulakyurt ilçeleri ile Çerikli beldesinin de inşallah önümüzdeki süreçte doğalgaz problemini çözeceğiz. Karakeçili ve Sulakyurt ilçelerinde belediye başkanlarının uygun bir arazi gösterdiklerinde bizler de destek olup inşallah bu iki ilçemizin de TOKİ ile ilgili taleplerini karşılayacağımızı beyan ediyorum. Kırıkkale'nin bütün problemlerini yakından takip ediyoruz ve çözme iradesini gösteriyoruz." diye konuştu.
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