AK Parti’li Külünk’ten Halkbank’a ziyaret

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen, “Milli Bakışla Yeni Türkiye Vizyonu” konulu konferansa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Konya’da Halkbank Hocacihan Şubesini ziyaret etti. Halkbank’ın bu topraklara ait bir banka olduğunu vurgulayan Külünk, New York’un güneyindeki bir mahkemede tamamen Türkiye’nin bölünüp parçalanmasını hedefleyen bir aklın emrindeki savcı ve mahkemenin, kurgular üzerinden FETÖ ile işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Külünk, “17-25 Aralık’ta yapamadıklarını New York’ta yapmak için attıkları adımın doğrudan hedefi Halkbank üzerinden Türkiye’dir. Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden Türkiye’dir. Bu süreçte Halkbank Türkiye’nin aleyhine hiçbir iş yapmamıştır. Bu banka bizimdir, bu toprakların bankasıdır. Devlet dimdik ayaktadır, bu banka da devletin halka hizmet eden bankasıdır. Halkbank’ın ayakta durması, bizim Zarrab davasına vereceğimiz en önemli cevaptır” diye konuştu.

Şube Müdürü Şükrüye Mıngır, Metin Külünk’e ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek plaket verdi.