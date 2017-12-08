AK Partili vekilden Kabe imamına tepki

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından tüm dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye’de ise bugün cuma namazı çıkışı 81 ilde, vatandaşlar, siyasiler ve STK’lar toplanarak kararı protesto etti. Gaziantep’teki Ulu Cami önünde toplanan yüzlerce kişi de tekbir sesleri sloganlarla kararı protesto ederken, bazı siyasiler de basın açıklaması yaptı.

“Allah sizi kahretsin, Allah sizi perişan etsin’’

Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada alınan bu kararı tanımadıklarını ve kınadıklarını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, “Maalesef 1 buçuk milyar Müslüman uyuyor. Ve idarecilerinin çoğu da gaflet içerisindeler, Amerika, İsrail ve Siyonistlere satılmış. Yıllarca arkasında namaz kıldığımız, kabenin imamı bile beyanat vererek, Amerika ve İsrail’in dünyada çok güzel işler yaptığını söylüyor. Allah sizi kahretsin, Allah sizi perişan etsin’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise alınan kararın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, kararı kınadı.

Orhan Erkılıç