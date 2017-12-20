AK Parti’nin Esenyurt adayı belli oldu! | Ali Murat Alatepe kimdir? | Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu?
Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun istifa etmesi ardından boşalan Belediye Başkanlığı koltuğu için Belediye Meclisi tarafından yeni başkan seçimi yapılacak. Bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda yapılacak seçimde AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Ali Murat Alatepe oldu.
Ali Murat Alatepe Kimdir?
1966 Erzurum Merkez Doğumlu Ali Murat Alatepe, İktisat fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu. İktisat fakültesi Kamu Yönetimi 4’üncü sınıfta eğitimine devam ediyor. Emlak değerleme ve yatırım uzmanı.
2004 yılından beri AK Parti’de siyaset yapıyor, partinin çeşitli kademelerinde Birim Başkanı, 2006-2016 arası seçim ve referandumlarda SKM Başkanı ve Başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2 dönemdir Meclis Üyesi olan Alatepe, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. İBB Halkla ilişkiler Komisyonu Başkan Vekili. Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti kurucu Başkan Yardımcısı. 11 yıldır Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Alatepe, 10 yıldır Kıraç Spor kulübü başkanı olarak görev yapıyor.
9 yıldır Erzurum Dernekleri Siyasi Koordinatörü olan Ali Murat Alatepe, Erzurumspor İstanbul Çalışma Grubu Halkla İlişkiler Başkanı. İngilizce bilen Alatepe, evli ve 3 çocuk babası.
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AK Parti’nin Esenyurt adayı belli oldu! | Ali Murat Alatepe kimdir? | Esenyurt Belediye Başkanı kim oldu?
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