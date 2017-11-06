AKADEMİK KALİTEYİ İYİLEŞTİRME PROJESİ’NİN AÇILIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi’nin (AKİP) açılış programı Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi

Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin akademik başarısını arttırmak ve Karatay’da eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla başlatılan Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi tarafından AKİP projesi kapsamında öğrencilere yüzlerce kitap ve çanta hediye edildi.

Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Yusuf Güden, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Sert, Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ekrem Atılgan, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda ilk olarak söz alan Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ekrem Atılgan AKİP projesiyle birlikte üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere soru bankası dağıtıldığını belirterek Karatay’ın eğitime değer kattığını söyledi. Atılgan, eğitime olan katkılarından dolayı AKİP’te emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav ise Karatay Belediyesi’nin eğitimde lokomotif görevi gördüğünü belirterek Karatay Belediyesi’nin eğitim dünyasına yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Büyükmanav; katkılarından dolayı Karatay Kaymakamlığı ve Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti.

AKİP projesini hayata geçirirken eğitime yaptıkları katkıdan dolayı heyecanlandıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay’da gerçekleştirdikleri yatırımlarla okulların fiziki çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Akademik Kaliteyi İyileştirme Projesi’nde en önemli görevin öğrencilere düştüğünü vurgulayan Başkan Hançerli; “Sizler kendinizi daha iyi yetiştirerek bu çalışmaların hakkını vereceksiniz. Bu projede en temel amacımız öğrencilerin ilgisini arttırmaktır. Bu konuda öğrencilerimize sürekli destek vermeye çalışıyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlar için yapılan hiçbir yatırım boş değildir. En güzel geri dönüş eğitime yapılan yatırımlar ile mümkündür. Biz de Belediye olarak bu konuda elimizden geldiği kadarıyla gayretli olmaya çalışıyoruz. Başarıya ödül koymak gerekiyor. Bu kapsamda ilçemizde okuyan öğrencilerimize kitap ve okul çantası dağıttık. Eğitim noktasında öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, konuşmaların ardından Ortaöğretim Kurumlarında eğitimini sürdüren öğrencilere kitap ve çanta dağıtarak başarılarının devamını diledi. Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandırıldı.