Akademik kariyer için başhekimlikten ayrıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Süleyman Ersoy, akademik kariyerine devam etmek istediği için istifa etti.

Kaman'da bir çok başarılı çalışma gerekleştirdiklerini aktaran Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sağlık alanında önemli gelişmeler sağlanarak hastaneye yeni poliklinik ve hekimler kazandırdıklarını dile getirdi.

Doçentlik sınavlarına hazırlanarak, akademik kariyerine devam etmek istediğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğim ilk günden beri Kaman'da sağlık alanında 'Neler yapabiliriz' diye hep düşündük. Açılışında başhekim olarak görev yaptığım yeni Kaman Devlet Hastanesini Kaman'a yakışır hale getirerek on binlerce hastamızı tedavi ettik. Hastanemize yeni poliklinikler ve hekimler kazandırdık. Akademik kariyerime devam etme düşüncesi ile severek yaptığım Kaman Devlet Hastanesi Başhekimliği görevimden istifa ediyorum. Çünkü hem akademik çalışmalar hem de başhekimliği aynı anda yürütmek çok zor olacaktır. Eminim ki bizlerin yerinde yine çok potansiyelli, Kaman'a hizmet edecek arkadaşlarımız gelecektir. Görev yaptığım zaman diliminde bana destek olan tüm Kaman halkına, idarecilere ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."