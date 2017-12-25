Akar’dan çok kritik açıklamalar: TSK daima…
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajında “Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletine, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir” ifadelerini kullandı.
Orgeneral Hulusi Akar’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları, bugün, asil milletimizin göz bebeği olan kahraman Mehmetçiğin; aziz vatan toprakları için canını esirgemediği Sarıkamış Harekatının 103. yıl dönümüdür. Vatan, millet, bayrak ve yüksek değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikallerinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Allahuekber Dağları’nda, birer kardelen gibi açan aziz şehitlerimizin, üstün bir cesaret ve feragat örneği sergileyerek yazdıkları kahramanlık destanı; hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Bu harekat esnasında, cephede kahramanca mücadele eden on binlerce vatan evladının yanı sıra, onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz’de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakar personeli de Sarıkamış’ın deniz şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. Emre itaat ve vazifeye sadakat duygularının eşsiz birer timsali olan bu kahramanlar, asil milletimiz tarafından nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla anılacaklardır.
Şeref ve güvenle yaşadığımız bu aziz vatan, ‘Sarıkamış Harekatı’ gibi daha nice kahramanlık destanı sayesinde atalarımızın, bizlerin ve gelecek nesillerimizin ebedi yurdu olmayı sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devletine, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir. Mazisi şan ve şereflerle dolu ordumuz; yasalarla kendisine tevdi edilen bütün görevleri, asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.
Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu özel günde, dost ve kardeş Azerbaycan halkının ‘tek millet, iki devlet’ anlayışının güzide bir örneği olarak Nargin Adası’nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı kardeş yardımını da takdir hisleriyle anıyor; Azerbaycanlı kardeşlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en derin minnet ve saygılarını sunuyoruz. 103. yıl dönümü münasebetiyle, başta Sarıkamış Harekatı şehitleri olmak üzere, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; özveri ve kararlılıkla sürdürmekte olduğumuz terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda ve diğer faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı, kanlarını bayraklaşan vatan toprakları uğrunda feda eden bütün aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden tüm mensuplarımızı rahmet ve şükranla, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.”
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