AKBAŞ İSTİŞARE TOPLANTISINDA ÇİFTÇİLERİN SIKINTILARINI DİLE GETİRDİ
Konyamızı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ticaret Borsasında yapılan tarım sektörü istişare toplantısında söz alan Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi. Konyamızı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ticaret Borsasında yapılan tarım sektörü istişare toplantısında söz alan Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş çiftçilerin sıkıntılarını dile getirdi. Akbaş açıklamasında; Çiftçilerimizin ürün maliyetlerinin başında gelen mazot ve elektrik giderlerinin çiftçiyi zora sokmakatadır. bu maliyetleri %50 sübvansiyonlu indirimli verilmesi takdirde üretime büyük katkı sağlayacaktır. Çiftçimizin aylık geliri olamadığı için borçlanma yoluna gitmektedir. Ya evde ki hayvanını satarak yada kredi çekerek maliyet giderlerini ödemektedir. Bunun adı kısır döngüdür. Bölgemiz de kuru fasulye tarımının yoğun olduğunu fakat fiyatların her sene yerinde saydığını bu ürünün TMO tarafından taban fiyat uygulanması gerektir. Şuan fiyat iktikrarsızlığı vardır.
Yakın gelecekte Konya Ovamızda su sıkıntısı çekecektir, bunun için dış havzalardan su getirilmesi kaçınılmaz hale gelecek aksi takdir de bölgemizde üretim sıkıntısı çekeceğiz ve magdur olacağız. Su yoksa üretimde yok. Et fiyatlarınıdaki istikrarsızlık besi üreticilerini zora sokmuştur. Bir dananın 500 kg et getiriyor denmesi ve buna dayanarak et fiyatlarının normal olduğu söylemek yanlış olur. Bugün 500 kg et getirecek bir dananın maliyeti 11-12 binliradır. Sanılmakta ki her dana 500 kg et veriyor kimse yaşı ne kadar dı demiyor? Dana büyüdükçe maliyette artmakta bunu belirtmek gerekir. Şuanda üreticilerimiz 23 TL den zararını kesim yaptırmaktadır. Maliyet hesaplarının iyi irdelenmesi gerekir. Üretici zarar ederken tüketici de tersine tavan fiyattan et tüketmektedir. Hem üretici hem de tüketici sıkıntılı bu durumdan.
Başka bir durum da doviz ile traktör, alet ekipman alan çiftçilerimizin maduriyeti. Doviz fiyatlarının her geçen gün artmasından dolayı çiftçilerimizin borçlarının devam arttığı bu konuda çalışma yapılmasını borçlarını TL bazına dönüştürülmesini iletti. Konuşmasının devamın da Akbaş; 3 sene öncesini düşünürsek EURO ortalama 2,91 parametre de iken şuan 4,40 seviyelerinde ve halende artmaktadır. Bu durumda ortalama %50 borç artışı olmaktadır. Bu durum çiftçimizi oldukça mağdur etmektedir. Bundan dolayı borçların TL bazına dönüşmesini talep etmekteyiz. dedi.
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