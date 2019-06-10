Akçakent'te 5 köy yolu genişletilerek yenilendi

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Akçakent ilçesine bağlı 5 köye ulaşım sağlayan kara yolunun tamamladığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı açıklamada, Akçakent'ten Hamzabey, Büyükabdiuşağı, Hacıselimli, Karaova ve Derefakılı köylerine ulaşımı sağlayan 3,2 kilometrelik yol çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Genişletilen yollarda bitümlü sıcak karışım tabakası ile bozuk kısımlar ve çukurların doldurulduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ediyoruz. Kırşehir'de ilçe ve köy yollarının asfaltlanması işlemlerini yaparak, hizmetlerimize devam ediyoruz. İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından sıcak asfalt serimi yaparak, bölge halkına sözümüzü yerine getirmenin ve hemşehrilerimizin beğenisini kazanmanın mutluluğu yaşıyoruz. Akçakent'te yaşayan hemşehrilerimiz rahat ve güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlayacaklar, Hamzabey, Büyükabdiuşağı, Hacıselimli, Karaova ve Derefakılı köylerine ulaşımı daha rahat sağlayacaklar. Yapımı tamamlanan bölgede 7 bin 800 ton temel yapı malzemesi, 5 bin 200 ton sıcak asfalt ile kazı ve dolgu işleri yaptık. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kurtuluş Yılmaz'a ve özel idaresi ekiplerine teşekkür ediyorum."