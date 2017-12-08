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Akciğer nakli için sayılı günü kaldı

48 yaşındaki Celal Özcan’a yaklaşık 4 yıl önce akciğer rahatsızlığı teşhisi konuldu…
Güncel - 8 Aralık 2017 15:51 A A

48 yaşındaki Celal Özcan’a yaklaşık 4 yıl önce akciğer rahatsızlığı teşhisi konuldu. Hemşire olan eşi Elif Özcan’ın belirttiğine göre kortizon tedavisi de yeterli olmadı ve akciğerler giderek kötüledi. İhlas Haber Ajansı aracılığıyla sesini duyurmak isteyen Özcan, “Haziran ayında nakil için sıraya girdik ve bu zamana kadar organ bulunamadı. Şuan yoğun bakımda ve çok kritik durumda. Halkımızın organ bağışında duyarlı olmasını istiyorum. Küçük bir çocuğumuz var, kendisi genç ve yaşamayı hak eden, sevecen, hayat dolu birisi. Varlık içinde yokluk durumundayız, tedavisi var ama organ bulunamıyor” diye konuştu.

“Nakil olmazsa yaşamını devam ettiremeyecek”

Özcan aynı zamanda 24. Dönem İzmir CHP Milletvekili Oğuz Oyan’ın o dönemlerde danışmanlığını yaptı. Yaklaşık 20 yıldır kendisini tanıdığını ifade eden eski vekil Oyan, “Celal bir kaç yıldır akciğer rahatsızlığı yaşıyor, önce bir bölümü alındı, daha sonra tamamı fonksiyon göremez hale geldi. Şuan son aşamada, bir akciğer nakli olmazsa yaşamını devam ettiremeyecek durumda. Akciğerlerin bir cihaza bağlı olarak çalışması diğer organların yeterliliğini de aksatıyor” şeklinde konuştu.

Özcan şuanda yoğun bakımda. 8 yaşında Boran adında küçük bir oğlu olan Özcan, hayata tutunmak için organ naklini bekliyor. Bu süreçte yanında olan ailesi, Özcan’ın hastaneye nakli sırasında çok zor ve acılı anlar yaşadı. Özcan’ın ablası ve ağabeyini diğer yakınları zor sakinleştirdi.  

Yağmur Yıldız – Cem Geçim
 

Güncel - 15:51 A A
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