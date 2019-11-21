“Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri” fuarı başladı

ANKARA (AA) – Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı "Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri" fuarında, akıllı bina teknolojileri, bina otomasyon ve ekipmanı, kablolar, elektrik panoları ile aksesuarları yer aldı.

ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuarın açılışına, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Akıllı bina teknolojileri ile elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarının da buluştuğu fuarda, ürün çeşitliliğiyle stantlarda yer alan özel sektörün önde gelen firmaları, kamu kurumlarının temsilcileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Fuar hakkında gazetecilere bilgi veren organizatör Mehmet İpekçi, "İnsanlar üretiyor, ancak pazarlamada ve projelerini tanıtmakta zorluk çekiyor. Bu fuarın amacı, farklı üreticileri ve alıcıları bir araya getirmek." dedi.

Çok sayıda firmanın, ürünlerini satacak pazar bulamadığını belirten İpekçi, "Sürekli aynı firmayla ya da şartnamelerde geçen firmalarla çalışan mühendisler, bu tarz fuarlarda farklı üreticilerle karşılaşarak, kendilerine alternatifler, hatta daha iyi ürünler bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sistemleri alanında faaliyet gösteren 72 firmanın katıldığı fuar, 3 gün sürecek.