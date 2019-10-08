“Akıllı kutu” ile can kayıplarının önüne geçilecek
KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Konya'da iki öğretmen tarafından geliştirilen, deprem anında binanın elektrik, su ve doğal gazını keserek, içindeki kişi sayısı ile binanın konumunu afet yönetim merkezine bildiren "akıllı kutu" sistemiyle, can kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğretmeni İbrahim Apa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde en büyük problemin, elektrik, su ve doğal gaz hatları ile enkaz altında kalan kişi sayısının belirlenememesi olduğunu söyledi.
Depremde yaşanan bu tür aksaklıkların önüne geçmek amacıyla meslektaşı Abdurrahman Kavun ile çalışma yürüttüklerini anlatan Apa, 8 aylık çalışma sonunda geliştirdikleri ve "Akkutu (akıllı kutu)" adını verdikleri sistemin, kurtarma ekiplerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Bu yıl katıldıkları TEKNOFEST'te projeleriyle "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde birinciliği elde ettiklerini bildiren Apa, hazırladıkları sistemin geliştirilmeye müsait olduğunu dile getirdi.
Türkiye'de kullanılmaya başlamasının ardından sistemi yurt dışına da pazarlamak istediklerine değinen Apa, şunları kaydetti:
"Bu sistem, binaya yerleştirilen sismik sensörler sayesinde, meydana gelen depremleri afet yönetim merkezine anında bildiriyor. Daha sonra sistem binanın elektrik, su ve doğal gazını kesiyor. Sistemin kurulumu sırasında binada yaşayan kişi sayısı da cihaza girilerek, çıkış kapılarına yerleştirilen kamera ve görüntü işleme yazılımı sayesinde binaya giren ve binadan çıkanlar da sayılıyor.
Daha sonra deprem anında binanın ismi, adresi, konumu, binada yaşayan kişi sayısı ve hatta binanın krokisi afet yönetim merkezine iletiliyor. Kurtarma ekipleri de enkaz altında kaç kişinin olduğunu bilerek binaya anında müdahale etme imkanına sahip oluyor. Böylece can kayıplarının önüne geçebiliyoruz."
– Sistem her binaya kurulabiliyor
Apa, bu sistemle birçok hayatın kurtulabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sistem, insanları sesli ve görsel şekilde uyararak tahliye ediyor. Diyelim ki bina artçı depremde yıkıldı ve de içi boştu. Sistem çalışmaya devam ettiği için bunu bilen ekipler, boş binanın enkazında çalışma yürütmüş olmuyor. Yine yıkılan iki bina enkazının birinde 10, diğerinde 100 kişi varsa bunu bilen kurtarma ekipleri ona göre görev dağılımı yapıp daha hızlı ve verimli çalışma yürütebilecek. Böylece daha fazla insanın hayatı kurtulacak. 'Teknolojiyi bu alanda niçin kullanmayalım?' dedik ve böyle bir sistem geliştirdik."
– Yenilenebilir enerjiyle çalışıyor
Sistemin güneş enerjisiyle çalıştığını anlatan Apa, "Çatıya yerleştirdiğimiz güneş paneli, sistemi besleyen aküyü sürekli şarj ediyor. Olası bir depremde panellerin zarar görmesi durumunda akü 7 gün boyunca afet yönetim merkezine bilgi gönderebiliyor. Yani aktif çalışıyor. Afet yönetim merkezine bilgi akışının kesildiği durumunlarda ise kurtarma ekipleri, çatıya yerleştiren bu cihazlara ulaşarak manuel şekilde de binaya ait bilgilere ulaşabiliyor." diye konuştu.
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