Akıncılar'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.
İlçede kar yağışının etkili olmasının ardından yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini ifade eden Kaymakam Tayfun Deli, "Doğanın güzelliği ve muhteşemliği, yaban hayvanların varlığı ile sağlanıyor. Doğaya saygı duymalıyız. Bu olumsuzluklar karşısında insanlık görevimizi yapmamız gerekiyor. Destekleri dolayısıyla tüm ilçe halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Hasan Şen ise "Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız öncülüğünde doğaya yem bırakma çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan talebimiz, lokanta ve evlerdeki yemek artıklarını yaban hayvanları için doğaya bırakmaları." ifadelerini kullandı.
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