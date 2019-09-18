“Aklımızdaki tek düşünce kazanmak”
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Trabzonspor'u yeneceklerine inandığını söyledi.
Kılınç, kulüp tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 maçta 5 puan aldık. Bu kötü gibi gözüküyor ama fena bir istatistik değil. Oynadığımız rakiplere göre bizim için çok değerli 5 puan." dedi.
Ligin 2. sıradaki takımının 7 puanı olduğunu belirten Kılınç, "Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok iyide bir oyun sergiliyoruz. Trabzonspor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Tüm çalışmalarımızda buna yönelik. Aklımızdaki tek düşünce kazanmak. İnşallah pazartesi günü de maçı kazanacağız." diye konuştu.
Andorra maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydiği için çok heyecanlı olduğunu aktaran Kılınç, şunları kaydetti:
"İlk maçım ve içeride oynuyoruz. Çok kritik bir maçtı. Beraberlik bizim için kötü olacaktı. Belki de yıkılacaktık. İkinci maça konsantre olamayacaktık. Böyle bir maçta forma şansı bulmak benim için çok değerliydi. İnşallah bir daha ki maçlarda daha çok süre bulup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."
– Antrenman
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı, Armin Djerlek takımdan ayrı çalıştı.
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