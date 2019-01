Akparti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar: “GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Akparti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar basın bildirisi yayınladı.

Yağcı bildirisinde; “31 Mart 2019 da yapılacak olan yerel seçimlerde Çumra’mızda başkan adayımız Halit Oflaz’ın isminin açıklanması ile başlayan süreç şimdiden Çumra’mıza ve Konya’mıza hayırlı olsun. Cumhur İttifakı ile gidilen bu seçim yarışında Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat başkanı başta olmak üzere tüm aday adaylarına teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. Adaylık sürecinde hiçbir aday adayımız siyasetin başka mecralara çekilmesine izin vermediler. Her zaman birlik ve beraberlik görüntüsü içinde oldular.

Sonuç itibari ile Çumra’mıza hizmet yolunda cumhur ittifakı şemsiyesi altında yola revan olma vakti geldi. Hemşerilerimizden beklentimiz ise içimize fitne ve fesat sokmak isteyenlere müsaade etmemeleridir. Bu tip yaklaşımlara gerek AK PARTİ ilçe teşkilatımız ile MHP ilçe teşkilatının müsamaha göstermeyeceği hususunda mutabık kaldık. Ekonomik savaşların yaşandığı ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların tüm kamuoyumuz farkındadır, bizleri bu tuzağın içine çekmeye çalışanlara karşı Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak ve hep birlikte omuz omuza vererek Düşmanlarımızın galip gelmesine izin vermeyeceğiz. Çumra’mızın kurulduğu tarihten bu yana hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bizleri ziyarete gelecek olan ve tecrübelerini paylaşacak olan tüm belediye başkanlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendinin işaret buyurduğu gibi hizmetlerin yanı sıra GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ yapmak için yola çıktık sizleri de bu yolda yanımızda her daim gördük ve her zamanda görmek için elimizden geleni gece demeden gündüz demeden yapmaya devam edeceğiz.

31 Mart 2019 tarihine kadar Çumramızda girmedik mahalle Çalmadık kapı bırakmamak için gayret ve çaba sarfedeceğiz. Her ziyaretimde bizi bağrına basan kucaklayan hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyorum “dedi. M.SARIKULAK